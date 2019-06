Roland Garros Juniores: Lorenzo Musetti al terzo turno. Sfortunato Zeppieri. Fuori Delai

Lorenzo Musetti è approdato al terzo turno del Roland Garros Juniores.

Pochi problemi per Lorenzo Musetti, favorito numero uno del torneo: il 17enne di Carrara, vincitore a gennaio del titolo agli Australian Open (e finalista lo scorso settembre agli Us Open), si è imposto per 63 76(1) sul belga Gauthier Onclin. Prossimo avversario per lui l’ungherese Peter Makk.

Out Giulio Zeppieri, numero 12 del tabellone: il 17enne mancino di Latina, è stato costretto al ritiro per un problema muscolare al coscia destra sul punteggio di 76(6) 06 4-2 in suo favore contro il canadese Taha Baadi.

Eliminata al secondo turno anche Melania Delai.

Terzo turno

(1) Lorenzo Musetti (ITA) vs Peter Makk (HUN)

Roland Garros Juniores – Grand Slam | terra – 2° Turno

Court 5 – Ore: 11:00 – 2° Incontro

Caijsa Wilda Hennemann vs Melania Delai



Court 8 – Ore: 11:00 – 2° Incontro

Taha Baadi vs Giulio Zeppieri



Court 13 – Ore: 11:00 – 3° Incontro

Lorenzo Musetti vs Gauthier Onclin