Dal Roland Garros: Denis Shapovalov ed il furto subito in albergo

Denis Shapovalov ha subito un furto nell’hotel dove aveva deciso di alloggiare a Parigi e ovviamente ha preso male la cosa.

Il canadese è stato derubato delle proprie valigie mentre stava effettuando il check in.

Not one to normally do this, but this was an awful experience at Novotel Paris La Défense #PSA pic.twitter.com/bChFP3GKvG

— Denis Shapovalov (@denis_shapo) 24 maggio 2019