Challenger Vicenza: Il Tabellone Principale. Tanti azzurri al via

Challenger Vicenza CH | Terra | e46.600 – Parte Alta

(1) Lorenzi, Paolo vs Bye

Cid Subervi, Roberto vs (ITF) Brancaccio, Raul

Quinzi, Gianluigi vs (WC) Forti, Francesco

Bye vs (16) Galovic, Viktor

(10) Lopez Perez, Enrique vs Bye

Serdarusic, Nino vs Coria, Federico

De Schepper, Kenny vs (WC) Ocleppo, Julian

Bye vs (5) Mager, Gianluca

(3) Sousa, Pedro vs Bye

(WC) Giacomini, Luca vs Molcan, Alex

(ITF) Roca Batalla, Oriol vs (ITF) Bonadio, Riccardo

Bye vs (14) Polmans, Marc

(9) Giannessi, Alessandro vs Bye

Cachin, Pedro vs Gaio, Federico

Dima, Dragos vs Masur, Daniel

Bye vs (6) Menendez-Maceiras, Adrian

Challenger Vicenza CH | Terra | e46.600 – Parte Bassa

(7) Giustino, Lorenzo vs Bye

Oliveira, Goncalo vs Escobar, Gonzalo

Qualifier vs Arguello, Facundo

Bye vs (12) Napolitano, Stefano

(13) Marcora, Roberto vs Bye

(ITF) Mansouri, Skander vs (WC) Zeppieri, Giulio

(ITF) Barranco Cosano, Javier vs Watanuki, Yosuke

Bye vs (4) Bagnis, Facundo

(8) Baldi, Filippo vs Bye

Viola, Matteo vs Moraing, Mats

Huesler, Marc-Andrea vs Qualifier

Bye vs (11) Berlocq, Carlos

(15) Arnaboldi, Andrea vs Bye

(WC) Musetti, Lorenzo vs Blanch, Ulises

Pavlasek, Adam vs Krstin, Pedja

Bye vs (2) Majchrzak, Kamil