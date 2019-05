Itf Roma – Antico Tiro a Volo: Tre top 100 nel main draw. C’è anche Martina Trevisan

In attesa della conferenza stampa di presentazione fissata per lunedì 3 giugno alle ore 12.00 è stata diramata l’entry list del torneo Itf Roma – Antico Tiro a Volo. Parterre d’eccezione, come testimoniato dal Cut Off alla posizione numero 164 del ranking Wta.

Da Voegele a Danilovic, tanti i grandi nomi al via – Scendono in campo le migliori. L’undicesima edizione del torneo si conferma, ancora una volta, il giusto mix fra giocatrici di grande esperienza e giovani in rampa di lancio. A guidare il seeding sarà Stefanie Voegele, ex top 50 Wta, cui si aggiungono altre due attuali top 100: la lussemburghese Mandy Minella (98 Wta) e la tedesca Laura Siegemund (99 Wta). Occhi puntati anche sulle giovanissime Olga Danilovic e Kaja Juvan, entrambe con un passato da numero 5 al mondo junior. Da segnalare, inoltre, il gradito ritorno all’Antico Tiro a Volo di Romina Oprandi. La svizzera, campionessa della prima edizione nel 2005, è rientrata nel circuito disputando le qualificazioni al Roland Garros dopo un periodo decisamente sfortunato.

Martina Trevisan nel main draw, due le azzurre in qualificazioni – L’Italia c’è. Fra le giocatrici certe di un posto nel tabellone principale della manifestazione, in attesa di scoprire le wild card assegnate dal Settore Tecnico FIT e dagli organizzatori del torneo, spicca il nome di Martina Trevisan. Toscana, classe 1993, la Trevisan torna ancora una volta al Tiro a Volo dopo essersi aggiudicata l’edizione del 2015, con la speranza di avvicinarsi al suo best ranking di numero 144 raggiunto nel mese di agosto del 2017. Ottime chance di entrare direttamente nel main draw anche per Giulia Gatto-Monticone: la piemontese, nel miglior momento della carriera e appena qualificatasi per il Roland Garros, è fuori al momento di un solo posto. Sicura di dover passare attraverso le “quali” è Martina Di Giuseppe, che proprio nella passata stagione conquistava su questi campi punti importanti ai fini della partecipazione al primo Slam della sua carriera.

Le date del torneo – Roma si prepara a vivere uno dei più importanti appuntamenti tennistici della stagione: dalla conferenza stampa di presentazione, in programma lunedì 3 giugno alle ore 12.00 presso lo storico circolo di via Eugenio Vajna 21, sino alla finalissima di domenica 16 giugno. Le qualificazioni (24 le giocatrici al via nel tabellone cadetto) si disputeranno lunedì 10 e martedì 11 giugno, quest’ultima giornata dedicata anche ad alcuni match del tabellone principale. Non mancheranno, come di consueto, eventi collaterali allo svolgimento della manifestazione, a partire dalla serata di gala prevista per martedì 11 giugno.