Dominic Thiem durissimo verso gli organizzatori del torneo di Roma

Dominic Thiem : “Un conto è aver perso oggi. Un altro aver perso con il trattamento che riceviamo da questo torneo perchè ieri non è stato accettabile. Tutti sapevano che avrebbe piovuto tutto il giorno, ma ci hanno fatto stare fino alle 19:00, 19:30.

E lo sapevano che ci sarebbe stata una partita di calcio la sera. Per tornare in hotel ci è voluta un’ora e mezza. Ho dovuto cenare e non ho potuto nemmeno ricevere un massaggio perchè altrimenti non avrei dormito abbastanza.

Poi hanno programmato il mio match oggi alle 10:00. Non è accettabile. Poi ci sono pure altre cose. Sono arrivato qui domenica a mezzanotte da Madrid. Lunedì devo fare una marea di cose per il torneo.”

“E non posso nemmeno allenarmi su un campo da solo per un’ora. E’ sicuramente uno dei motivi della mia sconfitta. Sono parecchio incazzato. Non mi interessa neanche la partita in questo momento. Perchè ieri, se sapevano che avrebbe piovuto tutto il giorno, perchè non ci hanno fatto lasciare l’impianto alle 14:00-15 quando non c’era traffico e quando non c’erano scontri per strada? Così andavamo a casa, facevamo i trattamenti e ci preparavamo per oggi.

“Piove, va bene. Giochiamo 2-3 match in un giorno, va bene. A volte succede. Ma il torneo dovrebbe aiutarci. Non sto parlando solo per me. Sto parlando per tutti. Oggi ero esausto dopo aver visto tutte queste cose di me***”.