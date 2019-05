Dal Foro Italico: Fabio Fognini “Sono sotto antinfiammatori”

Fabio Fognini : “Jo al meglio della sua forma in qualsiasi momento poteva tornare in partita, quindi sono stato bravo, il game del 4-1 lui ha tirato e ha giocato bene, io ho sbagliato due dritti lì che non dovevo sbagliare.

L’importante era portarla a casa la partita. Non so cosa ho, lo sa il dottore, chiedete a lui. Negli ultimi due giorni il dolore si è risvegliato di punto in bianco ed ho anche un mal di schiena che mi scende fino in giù, ero un po’ preoccupato perché mi limita coi movimenti che sono il mio punto di forza. Sono sotto antinfiammatori.”

“Le critiche costruttive servono, le altre bisogna tapparsi le orecchie e andare avanti. Non sono tutti perfetti. Io massimo in tutta la mia carriera ho fatto quarti qui a Roma, ho battuto Thiem giocando bene, ho perso con Rafa, e come ho detto per qualsiasi italiano è il torneo dei sogni.

Io ne ho vinto un altro che era dei sogni perché tutti come sanno sono nato lì e ho vissuto parte della mia carriera allenandomi anche a Monte Carlo quando all’epoca giocava anche Andrea Gaudenzi.”