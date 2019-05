Nicole Gibbs colpita da un tumore alle ghiandole salivari

L’americana Nicole Gibbs ha annunciato di avere un tumore alle ghiandole salivari.

La tennista è andata dal dentista un mese fa e le è stato diagnosticato un nodulo in bocca che ha richiesto una biopsia che si è rivelata poi un tumore nella sua mucosa buccale.

Come dice la stessa giocatrice, la prognosi per questo tipo di tumore è molto buona nella maggior parte dei casi.

L’operazione si svolgerà questo venerdì e Nicole intende tornare già in campo nelle qualificazioni di Wimbledon.