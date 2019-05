Masters 1000 Madrid: Marin Cilic dà forfait per una intossicazione alimentare. Novak Djokovic in semifinale

Novak Djokovic, numero uno del mondo, è in semifinale nel torneo Masters 1000 di Madrid senza nemmeno aver dovuto giocare un solo punto nel suo incontro dei quarti di finale.

Il croato Marin Cilic, che doveva affrontare il serbo nel primo incontro di giornata, è stato costretto a rinunciare a causa di una intossicazione alimentare, continuando quella che è, al momento, una stagione davvero sforunata.

Il 30enne croato ha vinto, infatti, solo sette incontri nel 2019 .

Dichiara Marin: “Cari fan, organizzatori e Novak, mi dispiace annunciare che devo ritirarmi dalla partita di oggi. Ho passato una notte terribile per colpa di una intossicazione alimentare. Sono estremamente deluso dal fatto che il mio torneo a Madrid finisca in questo modo. Grazie per il supporto.”