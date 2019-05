ITF di Barletta: Le nuove promesse del tennis mondiale sbarcano in Puglia. Decise già le wild card

Manca ormai meno di una settimana al grande appuntamento con gli Internazionali femminili di Barletta | Coop Master Alleanza 3.0 Tennis Cup. Dal 13 al 19 maggio i campi in terra battuta del Circolo Tennis Barletta Hugo Simmen saranno teatro delle avvincenti sfide del $15.000 femminile targato MEF Tennis Events.

L’Entry List della manifestazione vede ai nastri di partenza numerose “Next Gen” provenienti da tre diversi continenti. Prima testa di serie sarà la rumena Oana Georgeta Simion, ex top 400 del ranking Wta con tre successi in carriera a livello Itf nei $15.000 di Antalya, Il Cairo ed Agadir. Presenti diverse giocatrici azzurre come Camilla Scala anche lei ex top 400 e vincitrice il mese scorso del $15.000 di Tabarka), Angelica Raggi, Federica Prati e la classe 2000 Anastasia Piangerelli, oltre alla rasiliana Karolayne Alexandre Da Rosa, figlia dell’ex calciatore (fra le altre) di Real Madrid, Milan e Juventus, Emerson. Tra le rampanti teenager spiccano i nomi della giapponese Natsumi Kawaguchi (classe 2002, tredicesima al mondo a livello juniores e già in grado di aggiudicarsi, a Cancun, il suo primo $15.000) e della diciottenne russa Anastasia Tikhonova. I posti riservati alle migliori giovani under 18 secondo le nuove regole del World Tennis Tour saranno occupati dall’americana Alexa Noel (numero cinque del ranking mondiale ad appena sedici anni) e dall’italiana Martina Biagianti, reduce dalla sua prima apparizione alle prequalificazioni degli Internazionali BNL d’Italia 2019.

Le quattro wild card per il tabellone principale sono già state assegnate. A Maria Vittoria Viviani ed Isabella Tcherkes Zade (scelte dalla FIT) si aggiungono le pugliesi Alessandra Simone, classe 2003, vincitrice del Lemon Bowl nel 2017 eLinda Cagnazzo (2001) scelte dalla MEF.