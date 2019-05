Camila Giorgi non giocherà nemmeno il torneo di Roma per colpa del noto problema al polso.

Iniziano a preoccupare le condizioni dell’azzurra che ormai non gioca un match ufficiale da due mesi.

Ricordiamo che Camila doveva essere in campo anche in Fed Cup, ma che guardando i fatti ad oggi quella fu solo una convocazione di presenza e non con la possibilità che realmente potesse giocare.