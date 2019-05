Pre Quali Roma: Jannik Sinner batte Lorenzo Musetti dopo aver annullato un match point ed ora sfiderà in finale Andrea Basso

Oggi pomeriggio Jannik Sinner ha conquistato la finale delle pre-qualificazioni del Masters 1000 di Roma. Il 17enne di Sesto Pusteria si è imposto sul coetaneo orenzo Musetti, dopo aver annullato un match point nel secondo set, dopo due ore e 39 minuti di gioco con il punteggio di 6-7(5), 7-6(6), 6-3.

Così l’altoatesino approda alla finale, dove sfiderà domani, giovedi Andrea Basso. Il vincitore delle pre-qualificazioni riceverà una wild card per il tabellone principale degli Internazionali d’Italia, che si svolgeranno dall’11 al 19 maggio al Foro Italico a Roma. Anche il finalista potrebbe staccare il biglietto per il main draw, se Andreas Seppi passerà direttamente al tabellone principale. Altrimenti il finalista dovrà giocare sabato le qualificazioni.

Dopo aver superato nei turni precedenti Luca Tomasetto e Riccardo Balzerani, Sinner, numero 2 del seeding, ha affrontato oggi in semifinale Lorenzo Musetti nella sfida dei due giovani più promettenti del tennis italiano. L’altoatesino classe 2001 e numero 262 ATP, con la scalata da record degli ultimi mesi è diventato l’Under 18 con il miglior ranking mondiale. Musetti, carrarino, è di sette mesi più giovane e arriva dal titolo degli Australian Open Junior, conquistato a febbraio.

Sfida equilibrata fin dall’inizio con un break a parte fino al 5-4 in favore di Sinner. Nel decimo game il pusterese ha avuto anche una palla set per il 6-4, senza però sfruttarla. Musetti ha pareggiato sul 5-5 e poco dopo il toscano si è aggiudicato il tiebreak con il punteggio di 7-5.

Nella seconda frazione di gioco Sinner ha piazzato il break del 4-3, incassando subito dopo il rebreak del 4-4 pari. Nel decimo game l’altoatesino ha dovuto annullare anche un match point, prima di pareggiare sul 5-5. Subito dopo è stato Sinner a strappare il turno di battuta a Musetti, ma poi ha perso nuovamente il servizio contro il toscano. Nel tiebreak l’altoatesino era già avanti per 3-0, quando Musetti ha conquistato cinque game di fila per l’allungo del 5-3. Sinner però non si è arreso, ha sprecato sul 6-5 una palla set, prima di chiudere i giochi poco dopo sull’8-6.

Nel terzo, decisivo parziale Sinner ha avuto ancora una volta il fiato più lungo. Il pusterese ha piazzato il break decisivo nell’ottavo game per il 5-3, imponendosi poco dopo con il suo quarto match point per 6-3. Grazie a questa vittoria, il pusterese incassa 18.955 euro di montepremi. “È stata una partita molto nervosa e difficile, con tanti errori da entrambi parti. Domani voglio battere Basso a tutti i costi. Ci siamo allenati un paio di volte insieme, ma praticamente non lo conosco”, ha affermato Sinner dopo la vittoria contro Musetti.