Pre Quali Roma 2019: Nel maschile finale tra Sinner e Basso. Elisabetta Cocciaretto e Jasmine Paolini wild card per il tabellone principale

Sui campi del Foro Italico di Roma va in scena la quinta giornata delle pre-qualificazioni degli Internazionali BNL d’Italia (giovedì 9 maggio la conclusione), “antipasto” del combined in programma da sabato 11 a domenica 19 maggio.

Elisabetta Cocciaretto e Jasmine Paolini vincendo quest’oggi hanno ottenuto una wild card per il tabellone principale del torneo WTA di Roma.

Nel maschile finale tra Sinner e Basso.

Semifinali – M.

Jannik Sinner b. Lorenzo Musetti 67(5) 76(6) 63

Andrea Basso b. Jacopo Berrettini 75 76(4)

Semifinali – F.

Elisabetta Cocciaretto – Lucrezia Stefanini 63 63 (Cocciaretto wild card per il main draw; Stefanini wild card per le qualificazioni)

Jasmine Paolini b. Giorgia Brescia 61 57 62 – (Paolini wild card per il main draw; Brescia wild card per le qualificazioni)

Tabellone Perdenti – Semifinali M (Il vincitore riceve wild card Quali)

Filippo Baldi b. Raul Brancaccio rit.

Riccardo Balzerani b. Enrico Dalla Valle 61 62

Tabellone Perdenti

Anastasia Grymalska b. Deborah Chiesa 62 67(4) 64 – (Grymalska wild card per le qualificazioni)

Cristiana Ferrando b. Monica Cappelletti 75 76(6) – (Ferrando wild card per le qualificazioni)

DOPPIO MASCHILE – semifinali

Baldi/Pellegrino b. Dalla Valle/Brancaccio rit.

Giacalone/Campo c. Fago/Fioravante

DOPPIO FEMMINILE – semifinali

Paolini/Chiesa b. Gai/Grazioso 75 63

Di Sarra/Moratelli b. Brescia/Ferrando 61 75