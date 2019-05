Masters 1000 Madrid: Andreas Seppi senza chance contro Monfils

Finisce subito al primo turno l’avventura di Andreas Seppi nel Masters 1000 sulla terra rossa di Madrid. Lunedì sera il 35enne caldarese si è dovuto arrendere nella capitale spagnola al francese Gael Monfils, numero 18 del mondo, con un netto 6-3, 6-1.

Per Seppi, attualmente il numero 67 del mondo, è la sesta sconfitta nell’ottava uscita contro il 32enne di Parigi. Monfils ha superato l’azzurro quest’anno già a Rotterdam, in una partita però molto più equilibrata, in tre set per 4-6, 6-1, 6-3. Così Seppi dovrà ancora rinviare la sua prima vittoria sulla terra rossa, dopo le sconfitte subite al primo turno nel Masters 1000 di Monte Carlo contro Lorenzo Sonego, a Budapest contro Filip Krajinovic ed a Monaco di Baviera contro Philipp Kohlschreiber. Per l’altoatesino è addirittura la sesta sconfitta di fila al primo turno in questa stagione.

Monfils ha dominato la partita fin dall’inizio, scappando subito sul 3-0. Seppi ha accorciato poco dopo con un rebreak sul 3-4, ma immediatamente ha subito il secondo break. Dopo soli 28 minuti di gioco il francese si è assicurato il primo set per 6-3.

Dominio di Monfils pure nel secondo parziale, nel quale si è portato subito sul 4-0. L’altoatesino non è riuscito a reagire e dopo nemmeno un’ora di gioco Monfils ha chiuso i giochi sul 6-1 finale. Ora Seppi si preparerà per il Masters 1000 di Roma, dove ha ricevuto dalla Federazione Italiana Tennis una wild card per il tabellone principale. L’anno scorso il caldarese è stato eliminato al Foro Italico al primo turno dal francese Lucas Pouille.

La partita punto per punto