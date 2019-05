IN.TECH S.p.A. realizza lo stadio per il CONI per gli Internazionali di Tennis 2019 Roma – Foro Italico (6 -19 maggio 2019)

Internazionali BNL d’Italia ai blocchi di partenza: dal 6 al 19 maggio il tennis diventa protagonista assoluto della Capitale, in una emozionante kermesse sportiva che si svolgerà presso il Foro Italico di Roma, all’interno di una avveniristico e moderno impianto sportivo di ultima generazione denominato TFS X.0 (Temporary Flexible Stadium X.0) progettato e realizzato da In.tech S.p.A. per il CONI Comitato Olimpico Nazionale Italiano.

Si tratta di una struttura polivalente, semi-temporanea con una capacità di circa 7.000 posti, un palcoscenico per eventi sportivi e di eventi musicali di portata internazionale nel periodo estivo.

Il progetto modulare è stato incentrato sulla possibilità di trasformare un impianto per lo sport in un’arena per concerti ed eventi, intervenendo tramite il sezionamento del lato Sud dell’impianto/arena per l’installazione di un palco multifunzionale di oltre 1.200 mq.

La struttura, costruita con materiali innovativi ed ecocompatibili, permette di razionalizzare le superfici commerciali a servizio degli utenti, creando nuovi spazi più moderni, al passo con i concept delle più importanti realizzazioni a livello mondiale.

Concepito secondo i dettami della massima flessibilità, il nuovo impianto potrà trovare destinazioni polivalenti anche per diversi sport come il tennis, il basket, la pallavolo o il beach volley.

In.tech, società di comprovata esperienza nella costruzione e ristrutturazione di patrimoni immobiliari, si è aggiudicata la realizzazione dell’opera, con la progettazione dell’intero sistema impiantistico e di montaggio, e un piano di gestione e manutenzione della durata di 10 anni.

La nuova struttura impiegherà più di 100 risorse suddivise per specifici settori di competenza; il CONI, inoltre, ha affidato ad In.tech tutti gli step delle attività di certificazione.

Un altro importante traguardo per In.tech, player strategico nella realizzazione di una delle maggiori opere nel settore degli impianti sportivi varata negli ultimi anni nel nostro Paese; la società ha sostenuto interamente l’investimento finanziario, che vedrà il break-even nel corso del prossimo decennio, attraverso un intervento appositamente sviluppato dal Mediocredito Centrale.

“Con questo impianto – commenta il Presidente di In.tech Pierluigi Mancuso – creiamo un modello innovativo di approccio all’impiantistica sportiva di primo livello, attraverso il sistema del project financing. Siamo orgogliosi di partecipare alla costruzione di un’infrastruttura sportiva polivalente con capitali di privati per uso pubblico. Si tratta di una delle maggiori iniziative nel settore, ed ha come target l’ampliamento degli orizzonti verso discipline sportive minoritarie con la concreta possibilità di sviluppare eventi di valore per tutto il territorio nazionale”.

La “flessibilità” del progetto ne prevede, infatti, un utilizzo estremamente versatile, in funzione delle necessità, su qualunque area sul territorio nazionale, e con diverse configurazioni; difatti, è stato progettato in funzione di utilizzi temporanei anche non ripetitivi, ovvero nel caso in cui il ritorno economico non sarebbe supportato dall’iniziativa.

Giovanni Malagò, Presidente del CONI, ha evidenziato la grande innovatività di TSF X.0: “Dietro un grande impianto polivalente, capace di rispondere a molteplici esigenze, c’è un’idea mirabile che sa unire pubblico e privato in un percorso destinato a scrivere il futuro dell’impiantistica sportiva”.