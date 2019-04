ATP Monaco di Baviera: I risultati con il dettaglio del Turno decisivo di Quali. Lorenzo Sonego nel main draw (dopo aver annullato due palle match)

Lorenzo Sonego annulla 2 matchpoint e batte per 60 57 76 Laaksonen e si qualifica per il torneo di Monaco Di Baviera. Diventando il 4° azzurro nel main draw. 4^ qualificazione consecutiva per Sonego dopo Miami, Marrakech e Montecarlo.

(1) Zverev, Alexander vs Bye

(WC) Marterer, Maximilian vs Londero, Juan Ignacio

Garin, Cristian vs (Q) Maden, Yannick

Paire, Benoit vs (6) Schwartzman, Diego

(3) Cecchinato, Marco vs Bye

Gulbis, Ernests vs Klizan, Martin

(Q) Monteiro, Thiago vs Struff, Jan-Lennard

(Q) Sonego, Lorenzo vs (8) Fucsovics, Marton

(7) Pella, Guido vs Zverev, Mischa

Daniel, Taro vs Humbert, Ugo

(WC) Molleker, Rudolf vs Copil, Marius

Bye vs (4) Bautista Agut, Roberto

(5) Edmund, Kyle vs Kudla, Denis

Berrettini, Matteo vs (Q) Istomin, Denis

Kohlschreiber, Philipp vs Seppi, Andreas

Bye vs (2/WC) Khachanov, Karen

Center Court – Ora italiana: 12:00 (ora locale: 12:00 pm)

1. Lukas Rosol vs Yannick Maden



ATP Munich Lukas Rosol Lukas Rosol 2 2 Yannick Maden Yannick Maden 6 6 Vincitore: Y. MADEN Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 2-6 Y. Maden 15-0 30-0 40-0 2-5 → 2-6 L. Rosol 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 2-4 → 2-5 Y. Maden 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 2-3 → 2-4 L. Rosol 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 ace 1-3 → 2-3 Y. Maden 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 1-2 → 1-3 L. Rosol 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 1-1 → 1-2 Y. Maden 0-15 0-30 15-30 ace 30-30 30-40 40-40 A-40 1-0 → 1-1 L. Rosol 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 2-6 Y. Maden 0-15 15-15 30-15 2-5 → 2-6 L. Rosol 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 1-5 → 2-5 Y. Maden 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 1-4 → 1-5 L. Rosol 0-15 15-15 30-15 40-15 0-4 → 1-4 Y. Maden 0-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 0-3 → 0-4 L. Rosol 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A df 40-40 40-A 0-2 → 0-3 Y. Maden 0-15 15-15 30-15 ace 30-30 40-30 0-1 → 0-2 L. Rosol 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 0-0 → 0-1

2. [2] Prajnesh Gunneswaran vs [8] Denis Istomin



ATP Munich Prajnesh Gunneswaran [2] Prajnesh Gunneswaran [2] 6 2 2 Denis Istomin [8] Denis Istomin [8] 4 6 6 Vincitore: D. ISTOMIN Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 2-6 P. Gunneswaran 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 A-40 ace 40-40 A-40 40-40 40-A 2-5 → 2-6 D. Istomin 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 2-4 → 2-5 P. Gunneswaran 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 1-4 → 2-4 D. Istomin 15-0 ace 30-0 40-0 ace 1-3 → 1-4 P. Gunneswaran 15-0 30-15 30-30 40-30 ace 0-3 → 1-3 D. Istomin 15-0 30-0 30-15 40-15 0-2 → 0-3 P. Gunneswaran 0-15 15-30 30-30 30-40 0-1 → 0-2 D. Istomin 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 2-6 P. Gunneswaran 0-15 15-30 ace 15-40 df 2-5 → 2-6 D. Istomin 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 2-4 → 2-5 P. Gunneswaran 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 2-3 → 2-4 D. Istomin 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 2-2 → 2-3 P. Gunneswaran 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 df A-40 1-2 → 2-2 D. Istomin 15-0 15-15 30-15 ace 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 1-1 → 1-2 P. Gunneswaran 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 D. Istomin 15-0 15-15 30-15 ace 30-30 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 P. Gunneswaran 15-0 30-0 40-0 5-4 → 6-4 D. Istomin 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 4-4 → 5-4 P. Gunneswaran 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 3-4 → 4-4 D. Istomin 15-0 ace 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 3-3 → 3-4 P. Gunneswaran 15-0 30-0 40-0 2-3 → 3-3 D. Istomin 15-0 30-0 40-0 40-15 2-2 → 2-3 P. Gunneswaran 0-15 df 15-15 30-15 30-30 40-30 1-2 → 2-2 D. Istomin 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 ace 40-40 40-A 40-40 A-40 1-1 → 1-2 P. Gunneswaran 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 0-1 → 1-1 D. Istomin 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 0-0 → 0-1

ATP Munich Lorenzo Sonego [1] Lorenzo Sonego [1] 6 5 7 Henri Laaksonen Henri Laaksonen 0 7 6 Vincitore: L. SONEGO Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 7-6 Tiebreak 0-0* 0*-1 1*-1 2-1* 3-1* 3*-2 3*-3 4-3* 4-4* ace 5*-4 6*-4 ace 6-6 → 7-6 L. Sonego 15-0 15-15 15-30 30-30 ace 30-40 40-40 A-40 ace 40-40 A-40 5-6 → 6-6 H. Laaksonen 15-0 ace 15-15 30-15 40-15 5-5 → 5-6 L. Sonego 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 4-5 → 5-5 H. Laaksonen 15-0 30-0 40-0 4-4 → 4-5 L. Sonego 15-0 ace 15-15 15-30 30-30 40-30 ace 3-4 → 4-4 H. Laaksonen 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 ace 3-3 → 3-4 L. Sonego 15-0 ace 30-0 40-0 2-3 → 3-3 H. Laaksonen 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 2-2 → 2-3 L. Sonego 15-0 15-15 15-30 15-40 2-1 → 2-2 H. Laaksonen 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 2-0 → 2-1 L. Sonego 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 1-0 → 2-0 H. Laaksonen 0-15 0-30 0-40 15-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 5-7 L. Sonego 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 5-6 → 5-7 H. Laaksonen 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 5-5 → 5-6 L. Sonego 15-0 30-0 40-0 4-5 → 5-5 H. Laaksonen 15-0 30-0 40-0 40-15 4-4 → 4-5 L. Sonego 15-0 30-0 30-15 40-15 3-4 → 4-4 H. Laaksonen 15-0 15-15 df 15-30 30-30 40-30 3-3 → 3-4 L. Sonego 15-0 ace 30-0 40-0 40-15 2-3 → 3-3 H. Laaksonen 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 2-2 → 2-3 L. Sonego 15-0 30-0 30-15 40-15 1-2 → 2-2 H. Laaksonen 15-0 30-0 40-0 1-1 → 1-2 L. Sonego 0-15 15-15 30-15 40-15 0-1 → 1-1 H. Laaksonen 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-0 L. Sonego 0-15 15-15 30-15 ace 30-30 30-40 40-40 A-40 ace 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 5-0 → 6-0 H. Laaksonen 15-0 15-15 15-30 15-40 4-0 → 5-0 L. Sonego 15-0 ace 15-15 30-15 30-30 40-30 3-0 → 4-0 H. Laaksonen 15-0 30-0 ace 40-0 40-15 40-30 40-40 40-A df 2-0 → 3-0 L. Sonego 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 ace 40-40 A-40 1-0 → 2-0 H. Laaksonen 15-0 15-15 15-30 15-40 0-0 → 1-0

1. [1] Lorenzo Sonegovs Henri Laaksonen

2. Thiago Monteiro vs [6] Andrey Rublev