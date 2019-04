Masters 1000 Monte Carlo: Il programma di Giovedì 18 Aprile. Tre azzurri a caccia dei quarti di finale

Court Rainier III – Ora italiana: 11:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [10] Daniil Medvedev vs [6] Stefanos Tsitsipas

2. [1] Novak Djokovic vs Taylor Fritz

3. Grigor Dimitrov vs [2] Rafael Nadal

4. [13] Fabio Fognini vs [3] Alexander Zverev

Court des Princes – Ora italiana: 11:00 (ora locale: 11:00 am)

1. Guido Pella vs [11] Marco Cecchinato

2. Cameron Norrie vs [Q] Lorenzo Sonego

3. [4] Dominic Thiem vs Dusan Lajovic

4. Pierre-Hugues Herbert vs [9] Borna Coric

Court 2 – Ora italiana: 11:00 (ora locale: 11:00 am)

1. Diego Schwartzman / Joao Sousa vs [6] Henri Kontinen / John Peers

2. Marcelo Demoliner / Daniil Medvedev vs [4] Juan Sebastian Cabal / Robert Farah

3. Marton Fucsovics / Guido Pella vs Radu Albot / Nikoloz Basilashvili

4. [WC] Jurgen Melzer / Dominic Thiem vs [2] Lukasz Kubot / Marcelo Melo