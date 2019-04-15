Challenger Anning: LIVE i risultati con il dettagliato del Day 1. Matteo Viola al secondo turno (VIDEO)

Challenger Anning CH | Terra | $162.480 – TDQ e 1° Turno Md
Center Court – Ora italiana: 04:00 (ora locale: 10:00 am)
1. Sasi Kumar Mukund vs Yan Bai
CH Anning
Sasi Kumar Mukund
1
4
Yan Bai
6
6
Vincitore: Y. BAI
Servizio
Svolgimento
Set 2
S. Kumar Mukund
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
40-40
df
40-A
40-40
40-A
4-5 → 4-6
Y. Bai
15-0
30-0
30-15
df
40-15
40-30
4-4 → 4-5
S. Kumar Mukund
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
2-3 → 3-3
Y. Bai
15-15
30-15
40-15
ace
ace
2-2 → 2-3
S. Kumar Mukund
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
1-2 → 2-2
Y. Bai
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
1-1 → 1-2
S. Kumar Mukund
15-0
15-15
15-30
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
ace
0-1 → 1-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
S. Kumar Mukund
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
1-5 → 1-6
Y. Bai
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
0-1 → 0-2
S. Kumar Mukund
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
40-A
0-0 → 0-1
2. Akira Santillan vs Zhizhen Zhang
CH Anning
Akira Santillan
7
6
0
Zhizhen Zhang
5
7
6
Vincitore: Z. ZHANG
Servizio
Svolgimento
Set 3
A. Santillan
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
df
0-4 → 0-5
Z. Zhang
0-15
df
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
ace
40-40
40-A
40-40
ace
A-40
0-3 → 0-4
A. Santillan
15-15
30-15
40-15
40-30
df
40-40
df
40-A
0-2 → 0-3
Z. Zhang
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
0-1 → 0-2
A. Santillan
15-0
30-0
30-15
df
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
40-A
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 2
Tiebreak
0-0*
0*-1
0*-2
1-2*
1-3*
2*-3
3*-3
4-3*
4-4*
5*-4
5*-5
5-6*
ace
6-6 → 6-7
A. Santillan
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
5-6 → 6-6
A. Santillan
0-15
15-15
30-15
40-15
ace
4-5 → 5-5
Z. Zhang
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
4-4 → 4-5
A. Santillan
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
40-40
df
A-40
3-4 → 4-4
Z. Zhang
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
ace
2-2 → 2-3
A. Santillan
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
40-40
df
1-2 → 2-2
Z. Zhang
0-15
0-30
15-30
30-30
ace
30-40
40-40
A-40
1-1 → 1-2
A. Santillan
15-0
ace
30-0
40-0
40-15
df
40-30
40-40
40-A
df
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
0-1 → 1-1
Z. Zhang
0-15
0-30
df
0-40
15-40
30-40
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
ace
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
A. Santillan
0-15
15-15
15-30
df
15-40
30-40
df
5-4 → 5-5
Z. Zhang
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
5-3 → 5-4
A. Santillan
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
4-3 → 5-3
Z. Zhang
15-0
15-15
30-15
ace
30-30
40-30
ace
4-2 → 4-3
A. Santillan
15-0
15-15
df
30-15
30-30
40-30
3-2 → 4-2
Z. Zhang
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
2-2 → 3-2
A. Santillan
15-0
30-0
30-15
40-15
ace
40-30
40-40
A-40
1-2 → 2-2
Z. Zhang
15-0
15-15
df
30-15
40-15
1-1 → 1-2
A. Santillan
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
ace
0-1 → 1-1
3. Zihao Xia vs Goncalo Oliveira
CH Anning
Zihao Xia
2
0
Goncalo Oliveira
6
6
Vincitore: G. OLIVEIRA
Servizio
Svolgimento
Set 2
Z. Xia
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
df
40-40
40-A
40-40
40-A
df
0-3 → 0-4
G. Oliveira
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
0-2 → 0-3
Servizio
Svolgimento
Set 1
Z. Xia
30-0
40-0
40-15
40-30
40-40
40-A
2-5 → 2-6
Z. Xia
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
df
2-3 → 2-4
G. Oliveira
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
ace
A-40
0-0 → 0-1
4. Zhe Li vs Tung-Lin Wu
CH Anning
Zhe Li
6
7
Tung-Lin Wu
2
6
Vincitore: Z. LI
Servizio
Svolgimento
Set 2
Tiebreak
0*-0
1-0*
1-1*
1*-2
2*-2
3-2*
3-3*
3*-4
ace
4*-4
5-4*
5-5*
6*-5
6-6 → 7-6
T. Wu
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
6-5 → 6-6
T. Wu
0-15
30-15
ace
30-30
30-40
40-40
A-40
5-4 → 5-5
T. Wu
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
3-2 → 3-3
Z. Li
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
2-2 → 3-2
T. Wu
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
2-1 → 2-2
Z. Li
15-0
30-0
30-15
40-15
ace
40-30
1-1 → 2-1
T. Wu
0-15
15-15
30-15
ace
40-15
1-0 → 1-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Z. Li
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
4-2 → 5-2
T. Wu
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
4-1 → 4-2
Z. Li
15-0
30-0
30-15
40-15
ace
3-1 → 4-1
T. Wu
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
3-0 → 3-1
Z. Li
0-15
df
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
2-0 → 3-0
Z. Li
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
0-0 → 1-0
5. Di Wu vs Max Purcell
CH Anning
Di Wu
4
6
2
Max Purcell
6
4
6
Vincitore: M. PURCELL
Servizio
Svolgimento
Set 3
D. Wu
15-0
30-0
40-0
ace
40-15
40-30
1-5 → 2-5
D. Wu
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
1-3 → 1-4
M. Purcell
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
0-1 → 0-2
D. Wu
30-0
30-15
30-30
30-40
df
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 2
M. Purcell
0-15
0-30
0-40
df
15-40
30-40
ace
df
5-4 → 6-4
D. Wu
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
4-4 → 5-4
M. Purcell
15-0
15-15
15-30
df
30-30
40-30
4-3 → 4-4
D. Wu
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
3-3 → 4-3
D. Wu
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
2-2 → 3-2
M. Purcell
15-0
15-15
df
30-15
40-15
ace
2-1 → 2-2
D. Wu
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
1-1 → 2-1
D. Wu
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
D. Wu
0-15
15-15
30-15
40-15
ace
40-30
df
40-40
A-40
3-5 → 4-5
M. Purcell
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
ace
3-4 → 3-5
D. Wu
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
3-3 → 3-4
D. Wu
15-0
15-15
df
15-30
15-40
2-2 → 2-3
M. Purcell
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
2-1 → 2-2
Court 1 – Ora italiana: 04:00 (ora locale: 10:00 am)
1. [1] Jacob Grills vs [WC] Rui-Xuan Wang
CH Anning
Jacob Grills [1]
6
6
Rui-Xuan Wang
1
0
Vincitore: J. GRILLS
Servizio
Svolgimento
Set 2
J. Grills
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
5-0 → 6-0
R. Wang
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
4-0 → 5-0
R. Wang
15-0
15-15
df
15-30
30-30
30-40
2-0 → 3-0
J. Grills
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
1-0 → 2-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
R. Wang
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
40-A
df
4-1 → 5-1
R. Wang
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
df
3-0 → 4-0
J. Grills
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
0-0 → 1-0
2. Yunseong Chung vs [WC] Hanyi Liu
CH Anning
Yunseong Chung
6
6
Hanyi Liu
1
3
Vincitore: Y. CHUNG
Servizio
Svolgimento
Set 2
Y. Chung
15-0
15-15
15-30
df
40-30
5-3 → 6-3
H. Liu
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
5-2 → 5-3
H. Liu
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
4-1 → 4-2
Y. Chung
15-0
ace
30-0
30-15
40-15
40-30
3-1 → 4-1
H. Liu
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
3-0 → 3-1
Y. Chung
0-15
15-15
40-15
ace
40-30
2-0 → 3-0
H. Liu
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
40-A
1-0 → 2-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
H. Liu
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
df
40-A
40-40
40-A
5-1 → 6-1
H. Liu
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
df
40-40
A-40
40-40
40-A
3-1 → 4-1
Y. Chung
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
40-40
2-1 → 3-1
H. Liu
0-15
15-15
30-15
ace
30-30
40-30
2-0 → 2-1
3. Makoto Ochi vs [WC] Yuanfeng Li
CH Anning
Makoto Ochi
6
7
Yuanfeng Li
2
6
Vincitore: M. OCHI
Servizio
Svolgimento
Set 2
Tiebreak
0-0*
0*-1
1*-1
2-1*
3-1*
3*-2
4*-2
5-2*
6-2*
df
6*-3
6*-4
6-5*
df
6-6*
7*-6
6-6 → 7-6
M. Ochi
15-0
30-0
30-15
40-15
ace
5-6 → 6-6
Y. Li
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
5-5 → 5-6
M. Ochi
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
4-3 → 4-4
M. Ochi
15-0
15-15
15-30
15-40
df
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
3-2 → 4-2
Y. Li
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
3-1 → 3-2
Y. Li
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
2-0 → 2-1
M. Ochi
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
1-0 → 2-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
M. Ochi
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
40-40
40-A
df
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
5-2 → 6-2
M. Ochi
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
3-0 → 4-0
M. Ochi
15-0
15-15
15-30
df
15-40
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
1-0 → 2-0
Y. Li
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
0-0 → 1-0
4. Kaichi Uchida vs Tsung-Hua Yang
CH Anning
Kaichi Uchida
7
3
1
Tsung-Hua Yang
6
6
6
Vincitore: T. YANG
Servizio
Svolgimento
Set 3
K. Uchida
15-0
15-15
30-15
ace
30-30
df
40-30
40-40
40-A
1-4 → 1-5
T. Yang
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
1-3 → 1-4
K. Uchida
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
1-2 → 1-3
K. Uchida
0-15
15-15
30-15
ace
40-15
40-30
0-1 → 1-1
Servizio
Svolgimento
Set 2
K. Uchida
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
40-A
3-5 → 3-6
T. Yang
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
2-3 → 2-4
K. Uchida
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
1-1 → 1-2
T. Yang
15-0
15-15
df
30-15
40-15
ace
1-0 → 1-1
K. Uchida
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
Tiebreak
0-0*
1*-0
2*-0
2-1*
3-1*
df
3*-2
4*-2
5-2*
6-2*
6*-3
6-6 → 7-6
K. Uchida
0-15
15-15
30-15
ace
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
40-A
5-4 → 5-5
K. Uchida
0-15
0-30
df
0-40
15-40
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
4-3 → 5-3
T. Yang
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
df
3-3 → 4-3
K. Uchida
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
ace
40-A
40-40
A-40
2-3 → 3-3
T. Yang
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
ace
40-40
ace
A-40
ace
2-2 → 2-3
K. Uchida
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
0-1 → 1-1
5. Andrej Martin vs [WC] Fajing Sun
CH Anning
Andrej Martin
6
6
Fajing Sun
3
1
Vincitore: A. MARTIN
Servizio
Svolgimento
Set 2
F. Sun
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
40-40
40-A
40-40
40-A
3-0 → 4-0
A. Martin
15-0
30-0
30-15
df
40-15
40-30
2-0 → 3-0
F. Sun
0-15
df
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
1-0 → 2-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
F. Sun
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
5-3 → 6-3
A. Martin
0-15
df
0-30
15-30
15-40
df
5-2 → 5-3
F. Sun
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
4-0 → 4-1
A. Martin
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
3-0 → 4-0
A. Martin
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
1-0 → 2-0
F. Sun
15-15
30-15
40-15
40-30
df
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
40-A
0-0 → 1-0
Court 2 – Ora italiana: 04:00 (ora locale: 10:00 am)
1. [2] Ben Patael vs [WC] Haoyuan Huang
CH Anning
Ben Patael [2]
6
6
Haoyuan Huang
4
2
Vincitore: B. PATAEL
Servizio
Svolgimento
Set 2
B. Patael
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
5-2 → 6-2
H. Huang
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
4-2 → 5-2
B. Patael
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
3-2 → 4-2
H. Huang
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
3-1 → 3-2
H. Huang
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
B. Patael
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
5-4 → 6-4
H. Huang
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
4-4 → 5-4
B. Patael
0-15
0-30
15-30
40-30
40-40
A-40
2-3 → 3-3
H. Huang
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
0-0 → 0-1
2. Luke Saville vs Andrew Harris
CH Anning
Luke Saville
3
6
6
Andrew Harris
6
4
4
Vincitore: L. SAVILLE
Servizio
Svolgimento
Set 3
A. Harris
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
5-3 → 5-4
L. Saville
15-0
15-15
30-15
40-15
ace
4-3 → 5-3
A. Harris
0-15
15-15
30-15
40-15
ace
4-2 → 4-3
A. Harris
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
3-1 → 3-2
L. Saville
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
2-1 → 3-1
A. Harris
0-15
15-15
30-15
ace
30-30
40-30
40-40
A-40
2-0 → 2-1
L. Saville
0-15
15-15
ace
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
1-0 → 2-0
A. Harris
15-0
40-0
40-15
40-30
40-40
A-40
40-40
40-A
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 2
L. Saville
15-0
30-0
30-15
40-15
ace
5-4 → 6-4
A. Harris
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
4-2 → 4-3
L. Saville
0-15
15-15
30-15
40-15
ace
3-2 → 4-2
A. Harris
0-15
15-15
15-30
df
15-40
2-2 → 3-2
L. Saville
0-15
df
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
2-1 → 2-2
Servizio
Svolgimento
Set 1
L. Saville
15-0
30-0
ace
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
40-A
3-5 → 3-6
L. Saville
15-0
30-0
ace
30-15
40-15
ace
2-4 → 3-4
L. Saville
15-0
15-15
df
30-15
40-15
1-3 → 2-3
L. Saville
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
df
1-1 → 1-2
L. Saville
0-15
df
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
0-0 → 1-0
3. Tristan Lamasine vs Yasutaka Uchiyama
CH Anning
Tristan Lamasine
4
7
5
Yasutaka Uchiyama
6
5
7
Vincitore: Y. UCHIYAMA
Servizio
Svolgimento
Set 3
Y. Uchiyama
15-0
30-0
30-15
40-15
ace
40-30
40-40
A-40
5-6 → 5-7
T. Lamasine
15-0
15-15
30-15
ace
30-30
30-40
5-5 → 5-6
Y. Uchiyama
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
5-4 → 5-5
Y. Uchiyama
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
4-3 → 4-4
T. Lamasine
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
3-3 → 4-3
Y. Uchiyama
15-0
15-15
15-30
df
30-30
40-30
3-2 → 3-3
T. Lamasine
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
2-2 → 3-2
Y. Uchiyama
0-15
0-30
15-30
ace
30-30
40-30
ace
2-1 → 2-2
Y. Uchiyama
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
df
1-0 → 1-1
Servizio
Svolgimento
Set 2
Y. Uchiyama
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
40-A
6-5 → 7-5
Y. Uchiyama
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
4-3 → 4-4
T. Lamasine
0-15
15-15
30-15
40-15
ace
2-2 → 3-2
Y. Uchiyama
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
ace
2-1 → 2-2
Y. Uchiyama
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
1-0 → 1-1
T. Lamasine
15-0
15-15
df
30-15
ace
40-15
40-30
ace
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
Y. Uchiyama
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
4-5 → 4-6
T. Lamasine
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
2-4 → 3-4
Y. Uchiyama
15-0
15-15
df
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
2-3 → 2-4
T. Lamasine
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
ace
1-3 → 2-3
T. Lamasine
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
0-2 → 1-2
Y. Uchiyama
15-0
15-15
15-30
df
30-30
40-30
ace
0-1 → 0-2
T. Lamasine
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
0-0 → 0-1
4. Saketh Myneni vs Vaclav Safranek
CH Anning
Saketh Myneni
6
6
Vaclav Safranek
2
4
Vincitore: S. MYNENI
Servizio
Svolgimento
Set 2
S. Myneni
15-0
30-0
40-15
40-30
40-40
df
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
ace
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
ace
5-4 → 6-4
V. Safranek
0-15
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
5-3 → 5-4
V. Safranek
15-0
30-0
30-15
df
30-30
40-30
ace
4-2 → 4-3
S. Myneni
15-0
ace
30-0
30-15
40-15
ace
3-2 → 4-2
V. Safranek
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
ace
3-1 → 3-2
S. Myneni
15-0
30-0
ace
40-0
ace
40-15
ace
2-1 → 3-1
S. Myneni
15-0
30-0
30-15
df
30-30
40-30
0-1 → 1-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
S. Myneni
0-15
15-15
ace
30-15
30-30
40-30
ace
4-1 → 5-1
V. Safranek
15-0
15-15
15-30
15-40
df
30-40
3-1 → 4-1
V. Safranek
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
40-A
df
1-1 → 2-1
S. Myneni
0-15
df
15-15
30-15
40-15
0-1 → 1-1
V. Safranek
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
0-0 → 0-1
5. [WC] Xin Gao vs Matteo Viola
CH Anning
Xin Gao
3
1
Matteo Viola
6
6
Vincitore: M. VIOLA
Servizio
Svolgimento
Set 2
X. Gao
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
1-5 → 1-6
X. Gao
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
0-4 → 1-4
X. Gao
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
40-A
0-2 → 0-3
Servizio
Svolgimento
Set 1
M. Viola
15-0
30-0
30-15
df
30-30
40-30
3-5 → 3-6
X. Gao
0-15
15-15
15-30
df
15-40
3-4 → 3-5
M. Viola
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
40-40
40-A
2-4 → 3-4
X. Gao
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
1-4 → 2-4
M. Viola
0-15
df
0-30
15-30
30-30
40-30
1-1 → 1-2
X. Gao
0-15
df
0-30
15-30
ace
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
ace
40-40
df
A-40
40-40
A-40
0-1 → 1-1
5 commenti
Ottimo Matteo!
Bravo Matteo
Buona la prima Matteo!
➡ ❗
Forza Matteo!!!