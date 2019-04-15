Circuito Challenger Challenger, Copertina

Challenger Anning: LIVE i risultati con il dettagliato del Day 1. Matteo Viola al secondo turno (VIDEO)

15/04/2019 13:13 5 commenti
Matteo Viola nella foto
Matteo Viola nella foto

CHN Challenger Anning CH | Terra | $162.480 – TDQ e 1° Turno Md

Center Court – Ora italiana: 04:00 (ora locale: 10:00 am)
1. Sasi Kumar Mukund IND vs Yan Bai CHN

CH Anning
Sasi Kumar Mukund
1
4
Yan Bai
6
6
Vincitore: Y. BAI
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2. Akira Santillan AUS vs Zhizhen Zhang CHN

CH Anning
Akira Santillan
7
6
0
Zhizhen Zhang
5
7
6
Vincitore: Z. ZHANG
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3. Zihao Xia CHN vs Goncalo Oliveira POR

CH Anning
Zihao Xia
2
0
Goncalo Oliveira
6
6
Vincitore: G. OLIVEIRA
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4. Zhe Li CHN vs Tung-Lin Wu TPE

CH Anning
Zhe Li
6
7
Tung-Lin Wu
2
6
Vincitore: Z. LI
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5. Di Wu CHN vs Max Purcell AUS

CH Anning
Di Wu
4
6
2
Max Purcell
6
4
6
Vincitore: M. PURCELL
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Court 1 – Ora italiana: 04:00 (ora locale: 10:00 am)
1. [1] Jacob Grills AUS vs [WC] Rui-Xuan Wang CHN

CH Anning
Jacob Grills [1]
6
6
Rui-Xuan Wang
1
0
Vincitore: J. GRILLS
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2. Yunseong Chung KOR vs [WC] Hanyi Liu CHN

CH Anning
Yunseong Chung
6
6
Hanyi Liu
1
3
Vincitore: Y. CHUNG
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3. Makoto Ochi JPN vs [WC] Yuanfeng Li CHN

CH Anning
Makoto Ochi
6
7
Yuanfeng Li
2
6
Vincitore: M. OCHI
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4. Kaichi Uchida JPN vs Tsung-Hua Yang TPE

CH Anning
Kaichi Uchida
7
3
1
Tsung-Hua Yang
6
6
6
Vincitore: T. YANG
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5. Andrej Martin SVK vs [WC] Fajing Sun CHN

CH Anning
Andrej Martin
6
6
Fajing Sun
3
1
Vincitore: A. MARTIN
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Court 2 – Ora italiana: 04:00 (ora locale: 10:00 am)
1. [2] Ben Patael ISR vs [WC] Haoyuan Huang CHN

CH Anning
Ben Patael [2]
6
6
Haoyuan Huang
4
2
Vincitore: B. PATAEL
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2. Luke Saville AUS vs Andrew Harris AUS

CH Anning
Luke Saville
3
6
6
Andrew Harris
6
4
4
Vincitore: L. SAVILLE
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3. Tristan Lamasine FRA vs Yasutaka Uchiyama JPN

CH Anning
Tristan Lamasine
4
7
5
Yasutaka Uchiyama
6
5
7
Vincitore: Y. UCHIYAMA
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4. Saketh Myneni IND vs Vaclav Safranek CZE

CH Anning
Saketh Myneni
6
6
Vaclav Safranek
2
4
Vincitore: S. MYNENI
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5. [WC] Xin Gao CHN vs Matteo Viola ITA

CH Anning
Xin Gao
3
1
Matteo Viola
6
6
Vincitore: M. VIOLA
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5 commenti

ASHTONEATON 15-04-2019 16:47

Ottimo Matteo!

 5
Replica | Quota | 1
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+1: Bar
Paky 71 (Guest) 15-04-2019 13:56

Bravo Matteo

 4
Replica | Quota | 1
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+1: Alby bomber
Luca Napoli 15-04-2019 13:43

Buona la prima Matteo!

 3
Replica | Quota | 0
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Matteo Viola fan club (Guest) 15-04-2019 12:52

➡ ❗

 2
Replica | Quota | 0
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cescutz (Guest) 15-04-2019 09:35

Forza Matteo!!!

 1
Replica | Quota | 0
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