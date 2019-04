ITF Junior: Melania Delai vince il J2 in Francia

Ancora un successo per il tennis giovanile italiano grazie a Melania Delai (2002) che ha vinto nel torneo di grado 2 che si è disputato a Cap D’Ail in Francia, superando in finale la spagnola Carlota Martinez Cirez con il netto punteggio di 6-1 6-1.

Nello stesso torneo primo turno di Valentina Gaggini, mentre non si sono qualificate Martina Peretti, Nicole Teodosescu, Chiara Fornasieri e Ottavia Massetti.

Nel maschile dello stesso torneo quarti di finale per Flavio Cobolli (2002) e Francesco Passaro (2001), secondo turno per Luca Nardi (2003), primo turno per Lorenzo Rottoli (2002) e Luciano Darderi (2002), non si è qualificato Leonardo Bisiolo.

In Turchia, in un torneo di grado 3, Fausto Tabacco (2002) ha raggiunto i quarti di finale, primo turno per Andrea Fiorentini. Nel femminile non si è qualificata Camilla Zanolini.

Molti italiani erano presenti al J4 che si è disputato a Malta. Tra i ragazzi il più bravo è stato Federico Salomone (2001), che ha raggiunto i quarti di finale, poi secondo turno per Gabriele Piraino e Gabriele Bombara, primo turno per Jacopo Landini, Giovanni Peruffo e Alessandro D’Anna, non si sono qualificati Gabriele Dolce e Diego Bravetti.

Nel femminile la più brava è stata Diletta Cherubini (2002) che ha raggiunto i quarti di finale, terzo turno per Virginia Ferrara (2004) e Giorgia Pedone (2004), secondo turno per Erika Di Muzio e Anastasia Abbagnato, primo turno per Carlotta Moccia, Laura Mair e Annalisa Gassino, non si sono qualificate Giorgia Pellegrini e Diletta Mancinelli.

Paolo Angella