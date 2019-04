WTA Bogotà: Sara Errani ai quarti di finale

Sara Errani si è qualificata per i quarti di finale del WTA International di Bogotà.

Nella notte la 31enne romagnola, numero 243 del ranking mondiale, ripescata in tabellone come lucky loser ha liquidato per 62 61, in 65 minuti di partita a senso unico, l’olandese Bibiane Schoofs, numero 162 Wta, proveniente dalle qualificazioni.

Sara, che non raggiungeva i quarti in un torneo Wta da Rabat (maggio 2018), si giocherà l’ingresso nelle semifinali con l’australiana Astra Sharma, 23 anni, numero 138 Atp.

WTA Bogota International | Terra | $250.000 – 2° Turno

Cancha Central – Ora italiana: 18:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [5] Tamara Zidansek vs Sachia Vickery



WTA Bogota Tamara Zidansek [5] Tamara Zidansek [5] 6 6 Sachia Vickery Sachia Vickery 2 0 Vincitore: T. ZIDANSEK Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-0 T. Zidansek 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 5-0 → 6-0 S. Vickery 15-0 15-15 df 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 4-0 → 5-0 T. Zidansek 15-0 30-0 40-0 ace 3-0 → 4-0 S. Vickery 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 2-0 → 3-0 T. Zidansek 15-0 30-0 30-15 40-15 1-0 → 2-0 S. Vickery 0-15 df 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-2 T. Zidansek 15-0 15-15 30-15 40-15 5-2 → 6-2 S. Vickery 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 4-2 → 5-2 T. Zidansek 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 3-2 → 4-2 S. Vickery 15-0 30-0 40-0 3-1 → 3-2 T. Zidansek 15-0 30-0 ace 30-15 40-15 ace 40-30 df 40-40 A-40 40-40 A-40 ace 2-1 → 3-1 S. Vickery 0-15 0-30 0-40 df 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 2-0 → 2-1 T. Zidansek 30-0 ace 30-15 40-15 1-0 → 2-0 S. Vickery 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 0-0 → 1-0

2. [Q] Jasmine Paolini vs [11] Lara Arruabarrena (non prima ore: 19:00)



WTA Bogota Jasmine Paolini Jasmine Paolini 6 1 Lara Arruabarrena [11] Lara Arruabarrena [11] 7 6 Vincitore: L. ARRUABARRENA Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 1-6 L. Arruabarrena 15-0 30-0 30-15 40-15 1-5 → 1-6 J. Paolini 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 1-4 → 1-5 L. Arruabarrena 15-0 30-0 30-15 40-15 1-3 → 1-4 J. Paolini 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 0-3 → 1-3 L. Arruabarrena 15-0 30-0 40-0 0-2 → 0-3 J. Paolini 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 0-1 → 0-2 L. Arruabarrena 15-0 30-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-7 Tiebreak 0*-0 1-0* 1-1* 1*-2 2*-2 3-2* 3-3* 3*-4 3*-5 4-5* 4-6* 6-6 → 6-7 L. Arruabarrena 0-15 15-15 15-30 15-40 5-6 → 6-6 J. Paolini 0-15 0-30 0-40 15-40 5-5 → 5-6 L. Arruabarrena 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 5-4 → 5-5 J. Paolini 0-15 0-30 0-40 15-40 5-3 → 5-4 L. Arruabarrena 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 5-2 → 5-3 J. Paolini 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 4-2 → 5-2 L. Arruabarrena 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 3-2 → 4-2 J. Paolini 15-0 15-15 15-30 15-40 3-1 → 3-2 L. Arruabarrena 0-15 15-15 30-15 ace 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 ace 3-0 → 3-1 J. Paolini 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 2-0 → 3-0 L. Arruabarrena 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 40-A df 1-0 → 2-0 J. Paolini 0-15 df 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 0-0 → 1-0

3. [8] Magda Linette vs Astra Sharma



WTA Bogota Magda Linette [8] Magda Linette [8] 4 3 Astra Sharma Astra Sharma 6 6 Vincitore: A. SHARMA Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 M. Linette 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 3-5 → 3-6 A. Sharma 0-15 15-15 ace 15-30 30-30 40-30 40-40 df A-40 3-4 → 3-5 M. Linette 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 2-4 → 3-4 A. Sharma 15-0 ace 30-0 40-0 ace 2-3 → 2-4 M. Linette 15-0 30-0 40-0 1-3 → 2-3 A. Sharma 15-0 15-15 df 30-15 40-15 40-30 df 1-2 → 1-3 M. Linette 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 0-2 → 1-2 A. Sharma 15-0 30-0 ace 30-15 40-15 0-1 → 0-2 M. Linette 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 A. Sharma 15-0 30-0 40-0 40-15 4-5 → 4-6 M. Linette 15-0 30-0 40-0 ace 3-5 → 4-5 A. Sharma 15-0 30-0 40-0 3-4 → 3-5 M. Linette 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 2-4 → 3-4 A. Sharma 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 ace 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 df A-40 2-3 → 2-4 M. Linette 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 1-3 → 2-3 A. Sharma 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 ace 1-2 → 1-3 M. Linette 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 40-30 0-2 → 1-2 A. Sharma 15-0 30-0 40-0 40-15 0-1 → 0-2 M. Linette 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 0-0 → 0-1

4. [WC] Maria Herazo Gonzalez / Yuliana Lizarazo vs [2] Lara Arruabarrena / Sara Sorribes Tormo



WTA Bogota Maria Herazo Gonzalez / Yuliana Lizarazo Maria Herazo Gonzalez / Yuliana Lizarazo 2 0 Lara Arruabarrena / Sara Sorribes Tormo [2] Lara Arruabarrena / Sara Sorribes Tormo [2] 6 6 Vincitori: ARRUABARRENA / SORRIBES TORMO Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 0-6 L. Arruabarrena / Sorribes Tormo 15-0 30-0 40-0 0-5 → 0-6 M. Herazo Gonzalez / Lizarazo 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 0-4 → 0-5 L. Arruabarrena / Sorribes Tormo 15-0 30-0 30-15 40-15 0-3 → 0-4 M. Herazo Gonzalez / Lizarazo 0-15 df 0-30 0-40 df 0-2 → 0-3 L. Arruabarrena / Sorribes Tormo 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 0-1 → 0-2 M. Herazo Gonzalez / Lizarazo 0-15 15-15 15-30 15-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 2-6 L. Arruabarrena / Sorribes Tormo 15-0 30-0 40-0 2-5 → 2-6 M. Herazo Gonzalez / Lizarazo 0-15 15-15 15-30 15-40 2-4 → 2-5 L. Arruabarrena / Sorribes Tormo 15-0 15-15 40-15 2-3 → 2-4 M. Herazo Gonzalez / Lizarazo 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 1-3 → 2-3 L. Arruabarrena / Sorribes Tormo 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 1-2 → 1-3 M. Herazo Gonzalez / Lizarazo 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 1-1 → 1-2 L. Arruabarrena / Sorribes Tormo 0-15 15-15 30-15 30-30 df 40-30 1-0 → 1-1 M. Herazo Gonzalez / Lizarazo 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 0-0 → 1-0

5. [Q] Bibiane Schoofs vs [LL] Sara Errani (non prima ore: 02:00)



WTA Bogota Bibiane Schoofs Bibiane Schoofs 2 1 Sara Errani Sara Errani 6 6 Vincitore: S. ERRANI Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 1-6 S. Errani 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 1-5 → 1-6 B. Schoofs 0-15 0-30 0-40 1-4 → 1-5 S. Errani 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 1-3 → 1-4 B. Schoofs 0-15 0-30 0-40 df 1-2 → 1-3 S. Errani 0-15 df 15-15 30-15 40-15 1-1 → 1-2 B. Schoofs 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A df 1-0 → 1-1 S. Errani 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A df 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 2-6 B. Schoofs 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 2-5 → 2-6 S. Errani 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 1-5 → 2-5 B. Schoofs 15-0 30-0 30-15 df 30-30 df 30-40 df 1-4 → 1-5 S. Errani 15-0 30-0 40-0 1-3 → 1-4 B. Schoofs 15-0 15-15 15-30 df 30-30 30-40 1-2 → 1-3 S. Errani 15-0 15-15 30-15 30-30 df 40-30 40-40 df 40-A 0-2 → 1-2 B. Schoofs 0-15 0-30 df 15-30 30-30 30-40 0-1 → 0-2 S. Errani 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1

Cancha 1 – Ora italiana: 18:00 (ora locale: 11:00 am)

1. Irina Bara / Elena-Gabriela Ruse vs Hayley Carter / Ena Shibahara



WTA Bogota Irina Bara / Elena-Gabriela Ruse Irina Bara / Elena-Gabriela Ruse 2 5 Hayley Carter / Ena Shibahara Hayley Carter / Ena Shibahara 6 7 Vincitori: CARTER / SHIBAHARA Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 5-7 I. Bara / Ruse 0-15 df 0-30 df 0-40 15-40 30-40 40-40 5-6 → 5-7 H. Carter / Shibahara 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 5-5 → 5-6 I. Bara / Ruse 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 df 5-4 → 5-5 H. Carter / Shibahara 15-0 15-15 15-30 15-40 df 4-4 → 5-4 I. Bara / Ruse 0-15 0-30 15-30 15-40 4-3 → 4-4 H. Carter / Shibahara 15-0 30-0 30-15 40-15 4-2 → 4-3 I. Bara / Ruse 15-0 30-0 40-0 3-2 → 4-2 H. Carter / Shibahara 15-0 30-0 40-0 40-15 3-1 → 3-2 I. Bara / Ruse 15-0 30-0 40-0 2-1 → 3-1 H. Carter / Shibahara 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 df 1-1 → 2-1 I. Bara / Ruse 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 H. Carter / Shibahara 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 2-6 I. Bara / Ruse 15-0 15-15 15-30 15-40 2-5 → 2-6 H. Carter / Shibahara 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 2-4 → 2-5 I. Bara / Ruse 15-0 15-15 df 30-15 40-15 1-4 → 2-4 H. Carter / Shibahara 0-15 0-30 15-30 15-40 0-4 → 1-4 I. Bara / Ruse 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 0-3 → 0-4 H. Carter / Shibahara 15-0 40-0 0-2 → 0-3 I. Bara / Ruse 0-15 0-30 df 15-30 15-40 0-1 → 0-2 H. Carter / Shibahara 15-0 30-0 ace 40-0 0-0 → 0-1

2. [4] Monique Adamczak / Jessica Moore vs Ana Bogdan / Sachia Vickery