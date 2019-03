Jannik Sinner vince il torneo di Pula

Altra grande prova di Jannik Sinner, che domenica pomeriggio si è aggiudicato il 25.000 dollari ITF di Santa Margherita di Pula.

Per il 17enne Sinner di Sesto Pusteria è il terzo trionfo consecutivo, dopo aver vinto a fine febbraio ed inizio marzo il Challenger di Bergamo e l’ITF di Trento. Grazie ai tre punti ATP conquistati oggi, Sinner entrerà a partire da domani nei Top 320 del ranking mondiale. Nella finale in Sardegna, il pusterese, accreditato dalla prima testa di serie, ha spazzato via Andrea Pellegrino (ATP 345) con un doppio 6:1, 6:1. Per Sinner è la 16° vittoria di fila. Non c’è tempo però per prendere fiato per la stella altoatesina, che domani giocherà grazie ad una wild card il main draw dell’ATP Challenger di Alicante in Spagna (46.000 euro di montepremi). All’esordio Sinner sfiderà il padrone di casa Carlos Alcaraz Garfià, altro giocatore che ha ricevuto una wild card. Una settimana più tardi il pusterese è invitato a giocare il tabellone principale nel Challenger di Barletta in Puglia (46.000 euro).