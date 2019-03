Challenger Alicante: Il Tabellone Principale. Diversi azzurri al via

(1) Andujar, Pablo vs Bye

Vatutin, Alexey vs (ITF) Bonadio, Riccardo

Rodionov, Jurij vs Qualifier

Bye vs (14) De Greef, Arthur

(10) Berlocq, Carlos vs Bye

Domingues, Joao vs Qualifier

(WC) Sinner, Jannik vs (WC) Alcaraz Garfia, Carlos

Bye vs (8) Rosol, Lukas

(4) Garcia-Lopez, Guillermo vs Bye

Cachin, Pedro vs Moroni, Gian Marco

Coria, Federico vs (WC) Taberner, Carlos

Bye vs (13) Arnaboldi, Andrea

(11) Caruso, Salvatore vs Bye

Arguello, Facundo vs Gimeno-Traver, Daniel

Oliveira, Goncalo vs Giustino, Lorenzo

Bye vs (6) Ymer, Elias

(5) Carballes Baena, Roberto vs Bye

Hernandez-Fernandez, Jose vs Gutierrez-Ferrol, Sergio

(ITF) Barranco Cosano, Javier vs (WC) Lopez San Martin, Alvaro

Bye vs (9) Bagnis, Facundo

(16) Davidovich Fokina, Alejandro vs Bye

Gaio, Federico vs (ITF) Brancaccio, Raul

Griekspoor, Tallon vs Robredo, Tommy

Bye vs (3) Sousa, Pedro

(7) Monteiro, Thiago vs Bye

Lopez Perez, Enrique vs Kuhn, Nicola

(ITF) Perez Sanz, David vs Pavlasek, Adam

Bye vs (12) Martinez, Pedro

(15) Milojevic, Nikola vs Bye

Bellucci, Thomaz vs Krawietz, Kevin

(WC) Correia, Jordan vs Vilella Martinez, Mario

Bye vs (2) Vesely, Jiri