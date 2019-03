Masters 1000 e WTA di Miami: Il programma di Martedì 26 Marzo

Stadium – Ora italiana: 17:00 (ora locale: 12:00 pm)

1. [19] Kyle Edmund vs [7] John Isner

2. [27] Su-Wei Hsieh vs [21] Anett Kontaveit (non prima ore: 19:00)

3. [1] Novak Djokovic vs [22] Roberto Bautista Agut

4. [3] Petra Kvitova vs [12] Ashleigh Barty (non prima ore: 00:30)

5. [13] Daniil Medvedev vs [4] Roger Federer (non prima ore: 02:00)

Grandstand – Ora italiana: 17:00 (ora locale: 12:00 pm)

1. [Q] Felix Auger-Aliassime vs [17] Nikoloz Basilashvili

2. [11] Borna Coric vs [27] Nick Kyrgios

3. [6] Kevin Anderson vs Jordan Thompson (non prima ore: 20:00)

4. [14] Marco Cecchinato OR [18] David Goffin vs [28] Frances Tiafoe OR [WC] David Ferrer

5. [8] Stefanos Tsitsipas OR Leonardo Mayer vs [20] Denis Shapovalov OR [Q] Andrey Rublev (non prima ore: 00:00)

Court 1 – Ora italiana: 17:00 (ora locale: 12:00 pm)

1. [8] Hao-Ching Chan / Latisha Chan vs Belinda Bencic / Daria Kasatkina

2. Monica Niculescu / Abigail Spears vs Julia Goerges / Simona Halep

3. [3] Su-Wei Hsieh / Barbora Strycova vs Elise Mertens / Aryna Sabalenka