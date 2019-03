ITF Junior: Melania Delai vince in Spagna (J2), Daniel Bagnolini finalista in Francia (J5)

Ancora una settimana positiva per il tennis giovanile italiano con una vittoria in Spagna e una finale in Francia. Nel torneo di Benicarlo in Spagna, di grado 2, nel femminile ha vinto Melania Delai (2002).

Nello stesso torneo secondo turno per Martina Biagianti (2001), primo turno per Alice Amendola (2002), Sara Ziodato (2002) e Matilde Mariani (2002), non si sono qualificate Barbara Dessolis (2001) e Chiara Girelli (2002). Nel maschile dello stesso torneo quarti di finale per Luciano Darderi (2002), secondo turno per Luca Nardi (2003).

In Francia, in un torneo J5 ha raggiunto la finale Daniel Bagnolini (2003), secondo turno per Luca Castagnola (2002), non si sono qualificati Marco Mania (2002) e Alessandro Conca (2001). Nel femminile dello stesso torneo quarti di finale per Greta Schieroni (2002) e Elena Omiccioli (2001), secondo turno per Sara Donnini (2001), non si è qualificata Ginevra Parentini (2003).

Nel torneo J3 in Marocco secondo turno per Giorgio Tabacco (2003), primo turno per Fausto Tabacco (2002), nel femminile non si è qualificata Matilde Paoletti (2003).

Nel torneo J4 in Qatar non si sono qualificati Gabriele Bombara (2002) e Vittoria Modesti (2002) e nel torneo J5 in Lettonia, primo turno per Chiara Fornasieri (2003), non si sono qualificate Maria Artimedi (2003), Elisa Camerano (2002), Erika Di Muzio (2004) e Elisa Mariotti (2001). Nel maschile non si sono qualificati Lorenzo Vincenti (2001) e Marco Dorella (2003).

Paolo Angella