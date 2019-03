ITF Junior: in Svezia vincono Francesco Maestrelli in singolare, Mattia Bernardi e Riccardo Trione in doppio

Ancora una settimana positiva per il tennis giovanile italiano con una doppietta di vittorie in Svezia. Nel torneo di grado 4 disputato a Kramfors ha vinto il singolare Francesco Maestrelli (2002), mentre hanno conquistato il trofeo in doppio la coppia tutta italiana formata da Mattia Bernardi (2002) e Riccardo Trione (2002).

Nello stesso torneo finale per Leonardo Malgaroli (2002), semifinale per Samuel Vincent Ruggeri (2002), quarti di finale per Mattia Bernardi (2002), secondo turno per Biagio Gramaticopolo (2002), Marcello Serafini (2002), Alberto Orso (2002), primo turno per Riccardo Trione (2002), Enrico Wood (2002) e Luca Castagnola (2002), non ha superato le qualificazioni Benito Massacri (2003).

Nel femminile dello stesso torneo quarti di finale per Giorgia Pedone (2004) e Camilla Zanolini (2003), secondo turno per Giulia Tedesco (2002), primo turno per Denise Valente (2004), Milena Jovetic (2004), Ottavia Massetti (2003), Emma Valletta (2004), non si sono qualificate Fabrizia Cambria (2004) e Virginia Ferrara (2004).

In Spagna, torneo J2, secondo turno per Luciano Darderi (2002), primo turno per Fausto Tabacco (2002), non si è qualificato Giorgio Tabacco (2003). Nel femminile, primo turno per Alice Amendola (2002), Martina Biagianti (2001).

Infine in Germania, torneo J4, secondo turno per Leonardo Rossi (2002), primo turno per Daniel Bagnolini (2003) e Jacopo Landini (2001). Nel femminile quarti di finale per Diletta Cherubini (2002) e Beatrice Stagno (2003), secondo turno per Laura Mair (2003), primo turno per Sonia Cassani (2002).





Paolo Angella