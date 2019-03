Da Indian Wells: Roger Federer batte Stan Wawrinka. Belinda Bencic batte la n.1 del mondo

Roger Federer è stato attento e sbrigativo. Ha saputo trovare i colpi giusti (e i punti pesanti) nei momenti chiave della sfida, piazzando un break per set e guadagnando così il pass per gli ottavi di finale del torneo di Indian Wells dopo aver battuto il suo amico e connazionale Stan Wawrinka. Ora Roger incrocerà il britannico Kyle Edmund, sbarazzatosi con un doppio 6-3 del moldavo Radu Albot .

In California è poi riuscita l’impresa a Belinda Bencic, capace di piegare nettamente la numero uno al mondo Naomi Osaka. Fiduciosa nei propri mezzi, potente e anche cattiva, la Bencic ha dato una lezione di compattezza e praticità alla forte giapponese, facendo valere le sue qualità e volando nei quarti. Il 6-3, 6-1 finale (in 1h05′) ha permesso alla 22enne rossocrociata di farsi strada in un tabellone che la vedrà ora opposta alla ceca Karolina Pliskova.

ATP Indian Wells Stan Wawrinka Stan Wawrinka 3 4 Roger Federer [4] Roger Federer [4] 6 6 Vincitore: R. FEDERER Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 R. Federer 15-0 30-0 ace 40-0 4-5 → 4-6 S. Wawrinka 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 ace 3-5 → 4-5 R. Federer 15-0 15-15 30-15 40-15 3-4 → 3-5 S. Wawrinka 15-0 30-0 40-0 40-15 2-4 → 3-4 R. Federer 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 2-3 → 2-4 S. Wawrinka 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 1-3 → 2-3 R. Federer 15-0 30-0 40-0 ace 1-2 → 1-3 S. Wawrinka 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 1-1 → 1-2 R. Federer 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 S. Wawrinka 15-0 30-0 ace 40-0 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 R. Federer 0-15 15-15 30-15 40-15 3-5 → 3-6 S. Wawrinka 15-0 30-0 30-15 40-15 ace ace 2-5 → 3-5 R. Federer 0-15 15-15 40-15 ace 2-4 → 2-5 S. Wawrinka 0-15 0-30 0-40 2-3 → 2-4 R. Federer 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 40-30 2-2 → 2-3 S. Wawrinka 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 ace 1-2 → 2-2 R. Federer 15-0 15-15 30-15 30-30 1-1 → 1-2 S. Wawrinka 15-0 ace 15-15 df 30-15 30-30 40-30 0-1 → 1-1 R. Federer 0-15 15-15 30-15 0-0 → 0-1