Supersfida tra Bencic e Osaka ad Indian Wells

Continua prepotente la marcia di Belinda Bencic.

Dopo aver vinto il torneo di Dubai, l’elvetica ha raggiunto ora gli ottavi ad Indian Wells, totalizzando una serie di dieci incontri vittoriosi consecutivi. L’ultima sua vittima è stata la russa Ekaterina Alexandreva, superata con un netto 6-4 6-2 in poco più di un’ora di gioco.

Ora però per Belinda, che domenica ha compiuto 21 anni, arriva la prova del nove, anzi della numero uno. Sì perché la rossocrociata affronterà la prima giocatrice del ranking, la giapponese Naomi Osaka (vittoriosa a sua volta sull’americana Danielle Rose Collins, 25), la quale ha conquistato gli ultimi due titoli del Grande Slam trionfando agli US Open e agli Australian Open.

La partita punto per punto



WTA Indian Wells Naomi Osaka [1] Naomi Osaka [1] 6 6 Danielle Collins [25] Danielle Collins [25] 4 2 Vincitore: N. OSAKA Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-2 N. Osaka 15-0 ace 30-0 40-0 40-15 5-2 → 6-2 D. Collins 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 5-1 → 5-2 N. Osaka 0-15 15-15 30-15 40-30 4-1 → 5-1 D. Collins 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 df 40-40 A-40 40-40 df A-40 40-40 40-A df 40-40 40-A 3-1 → 4-1 N. Osaka 15-0 15-15 30-15 40-15 2-1 → 3-1 D. Collins 0-15 0-30 0-40 1-1 → 2-1 N. Osaka 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 0-1 → 1-1 D. Collins 15-0 30-0 40-0 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 N. Osaka 15-0 15-15 30-15 40-15 5-4 → 6-4 D. Collins 15-0 30-0 30-15 df 40-15 40-30 40-40 40-A 4-4 → 5-4 N. Osaka 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 3-4 → 4-4 D. Collins 0-15 15-15 15-30 df 30-30 40-30 40-40 A-40 3-3 → 3-4 N. Osaka 0-15 0-30 df 15-30 30-30 40-30 2-3 → 3-3 D. Collins 15-0 15-15 15-30 df 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 2-2 → 2-3 N. Osaka 0-15 15-15 30-15 ace 30-30 40-30 40-40 40-A 2-1 → 2-2 D. Collins 0-15 15-15 ace 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 1-1 → 2-1 N. Osaka 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 D. Collins 15-0 30-0 40-0 40-15 0-0 → 0-1

WTA Indian Wells Belinda Bencic [23] Belinda Bencic [23] 6 6 Ekaterina Alexandrova Ekaterina Alexandrova 4 2 Vincitore: B. BENCIC Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-2 B. Bencic 15-0 30-0 30-15 df 40-15 5-2 → 6-2 E. Alexandrova 0-15 0-30 0-40 df 4-2 → 5-2 B. Bencic 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 40-A 4-1 → 4-2 E. Alexandrova 15-0 15-15 30-30 30-40 df 3-1 → 4-1 B. Bencic 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A df 40-40 40-A 40-40 40-A 3-0 → 3-1 E. Alexandrova 0-15 df 0-30 15-30 15-40 2-0 → 3-0 B. Bencic 15-0 30-0 30-15 40-15 1-0 → 2-0 E. Alexandrova 0-15 0-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 B. Bencic 0-15 0-30 df 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-A 40-40 A-40 5-4 → 6-4 E. Alexandrova 15-0 30-0 40-0 40-15 df 5-3 → 5-4 B. Bencic 0-15 0-30 df 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 ace 4-3 → 5-3 E. Alexandrova 15-0 30-0 40-0 40-15 ace 4-2 → 4-3 B. Bencic 30-0 40-0 ace 3-2 → 4-2 E. Alexandrova 0-15 0-30 0-40 15-40 2-2 → 3-2 B. Bencic 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 ace 2-1 → 2-2 E. Alexandrova 0-15 0-30 0-40 1-1 → 2-1 B. Bencic 15-0 15-15 df 30-15 30-30 40-30 0-1 → 1-1 E. Alexandrova 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1

Ottavi di Finale

Naomi Osaka vs. Belinda Bencic

Anett Kontaveit vs. Karolina Pliskova

Venus Williams vs. Mona Barthel

Aryna Sabalenka vs. Angelique Kerber

Kiki Bertens vs. Garbiñe Muguruza

Qiang Wang vs. Bianca Andreescu

Elina Svitolina vs. Ashleigh Barty

Marketa Vondrousova vs. Simona Halep