Rafael Nadal se la prende con i giornalisti per la vicenda Kyrgios: “molto di quello che ho detto è stato un elogio a Nick”

Rafael Nadal ha parlato nuovamente del battibecco avuto con Nick Kyrgios.

Dichiara lo spagnolo: “Ho sentito che ha messo qualcosa sui social network, ma non ho la sua età per stare dietro a queste cose” ha dello Rafael Nadal, che afferma che parte di ciò che ha detto ad Acapulco è stato preso fuori dal contesto. “Nessuno dei giornalisti qui a Indian Wells è stato ad Acapulco e la maggior parte di voi ha scritto di questa situazione. Ho parlato in spagnolo e non so se alcune cose sono state tradotte male, ma molto di quello che ho detto è stato un elogio a Nick “, ha detto il maiorchino.

Lo spagnolo ha anche affrontato in modo specifico l’argomento del servizio da sotto di Kyrgios ed ha concordato con le parole dichiarate da Roger Federer: “Non mi sono sentito mancare di rispetto quando ha servito da sotto. Fa parte delle regole e ha il diritto di farlo.”