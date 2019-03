Fernando Verdasco rinuncia ad Indian Wells per la prossima nascita del figlio

Lo spagnolo Fernando Verdasco ha rinunciato a recarsi in California, negli Stati Uniti, perdendo il torneo Masters 1000 di Indian Wells, che inizierà domani.

Secondo le informazioni fornite dal sito spagnolo Punto de Break, la ragione dietro il forfait è la gravidanza di sua moglie, Ana Boyer.

La nascita del primo figlio della coppia è prevista per le prossime due settimane, secondo la stampa, e Verdasco aveva già reso pubblica la sua intenzione di rallentare il ritmo della competizione tra febbraio e aprile per stare vicino negli ultimi momenti della gravidanza della figlia dell’ex Ministro dell’Economia della Spagna, Miguel Boyer.

Verdasco non è quindi in grado di difendere il terzo turno raggiunto lo scorso anno in un torneo in cui è stato finalista nel 2009. Il lettone Ernests Gulbis prenderà il suo posto.