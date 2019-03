WTA Indian Wells: Il Tabellone Principale. Naomi Osaka dovrà difendere il titolo

WTA Indian Wells Premier M. | Cemento | $9.035.428 – Parte Alta

(1) Osaka, Naomi vs Bye

Mladenovic, Kristina vs Zheng, Saisai

Flipkens, Kirsten vs Bouchard, Eugenie

Bye vs (25) Collins, Danielle

(23) Bencic, Belinda vs Bye

Riske, Alison vs Van Uytvanck, Alison

Peterson, Rebecca vs Alexandrova, Ekaterina

Bye vs (13) Wozniacki, Caroline

(11) Sevastova, Anastasija vs Bye

(WC) Brengle, Madison vs Stosur, Samantha

Puig, Monica vs Rodina, Evgeniya

Bye vs (21) Kontaveit, Anett

(28) Vekic, Donna vs Bye

Qualifier vs (WC) Townsend, Taylor

Qualifier vs Jabeur, Ons

Bye vs (5) Pliskova, Karolina

(3) Kvitova, Petra vs Bye

Williams, Venus vs Petkovic, Andrea

Qualifier vs Sakkari, Maria

Bye vs (30) Pavlyuchenkova, Anastasia

(17) Keys, Madison vs Bye

Qualifier vs Barthel, Mona

Larsson, Johanna vs Kanepi, Kaia

Bye vs (15) Goerges, Julia

(9) Sabalenka, Aryna vs Bye

Tomljanovic, Ajla vs Cornet, Alizé

(WC) Pegula, Jessica vs Qualifier

Bye vs (24) Tsurenko, Lesia

(26) Suárez Navarro, Carla vs Bye

Qualifier vs Qualifier

Putintseva, Yulia vs Babos, Timea

Bye vs (8) Kerber, Angelique

WTA Indian Wells Premier M. | Cemento | $9.035.428 – Parte Bassa

(7) Bertens, Kiki vs Bye

Martic, Petra vs Linette, Magda

Konta, Johanna vs Parmentier, Pauline

Bye vs (27) Hsieh, Su-Wei

(20) Muguruza, Garbiñe vs Bye

Schmiedlova, Anna Karolina vs (WC) Davis, Lauren

Lapko, Vera vs Azarenka, Victoria

Bye vs (10) Williams, Serena

(16) Mertens, Elise vs Bye

Krunic, Aleksandra vs (WC) Anisimova, Amanda

Pera, Bernarda vs Qualifier

Bye vs (18) Wang, Qiang

(32) Cibulkova, Dominika vs Bye

(WC) Andreescu, Bianca vs Begu, Irina-Camelia

Qualifier vs (WC) Vickery, Sachia

Bye vs (4) Stephens, Sloane

(6) Svitolina, Elina vs Bye

Wang, Yafan vs Kenin, Sofia

Gavrilova, Daria vs Yastremska, Dayana

Bye vs (29) Buzarnescu, Mihaela

(19) Garcia, Caroline vs Bye

Qualifier vs (WC) Brady, Jennifer

Maria, Tatjana vs Rybarikova, Magdalena

Bye vs (12) Barty, Ashleigh

(14) Kasatkina, Daria vs Bye

Vondrousova, Marketa vs Siegemund, Laura

Zhang, Shuai vs Kuzmova, Viktoria

Bye vs (22) Ostapenko, Jelena

(31) Sasnovich, Aliaksandra vs Bye

Siniakova, Katerina vs Qualifier

Strycova, Barbora vs Qualifier

Bye vs (2) Halep, Simona