Challenger Santiago: Il Main Draw. Diversi azzurri al via

Challenger Santiago CH | Terra | $54.160 – Parte Alta

(1/WC) Andujar, Pablo vs Bye

Sakamoto, Pedro vs Seyboth Wild, Thiago

Muller, Alexandre vs Qualifier

Bye vs (14) Gaio, Federico

(12) Domingues, Joao vs Bye

Taberner, Carlos vs Cuevas, Martin

Haerteis, Johannes vs Nagal, Sumit

Bye vs (7) Martinez, Pedro

(3) Monteiro, Thiago vs Bye

Varillas, Juan Pablo vs Coria, Federico

(PR) Mena, Facundo vs (ITF) Descotte, Matias Franco

Bye vs (16) Martin, Andrej

(11) Donati, Matteo vs Bye

Wu, Tung-Lin vs Gonzalez, Alejandro

(WC) Malla, Bastian vs Boluda-Purkiss, Carlos

Bye vs (5) Bagnis, Facundo

Challenger Santiago CH | Terra | $54.160 – Parte Bassa

(6) Giannessi, Alessandro vs Bye

Rinderknech, Arthur vs Collarini, Andrea

(ITF) Souza, Joao vs Granollers, Gerard

Bye vs (9) Arguello, Facundo

(15) Bellucci, Thomaz vs Bye

Olivo, Renzo vs (WC) Nunez, Victor

(WC) Tabilo, Alejandro vs (ITF) Ugo Carabelli, Camilo

Bye vs (4) Dutra Silva, Rogerio

(8) Gimeno-Traver, Daniel vs Bye

Escobar, Gonzalo vs Barrios Vera, Marcelo Tomas

(WC) Lama, Gonzalo vs Qualifier

Bye vs (10) Coppejans, Kimmer

(13) Moroni, Gian Marco vs Bye

Simon, Tobias vs Gomez, Emilio

(ITF) Menezes, Joao vs Avidzba, Alen

Bye vs (2) Dellien, Hugo