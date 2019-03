Roger Federer difenderà il titolo a Dubai e quindi giocherà anche nel 2020. Sulle Olimpiadi di Tokyo resta dubbioso

Roger Federer, 37 anni, ha confermato questo sabato, pochi minuti dopo aver vinto il suo 100 ° titolo di singolare nell’ATP 500 di Dubai, che tornerà a difendere il titolo conquistato negli Emirati nel 2020 e così giocherà anche nella prossima stagione.

È la prima volta che lo svizzero rompe il tabù della prossima stagione.

“Tornerò nel 2020. Non so ancora quanti tornei giocherò ma giocherò”.

Tokyo 2020: “No, non ci sto ancora pensando. Non so se mi qualificherò, ad essere onesti, e se dovessi riuscirci non so se sarò ancora in attività.È anco ra troppo lontano per me, non lo so, non voglio pensarci. Se succederà, succederà. Non si tratta delle mie prima olimpiadi, alla quale ovviamente ho sempre voluto partecipare. Vedremo come andrà a finire”.