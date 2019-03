ATP Dubai: 100 esimo titolo in carriera per Roger Federer

Roger Federer (ATP 7) ha conquistato il torneo ATP 500 di Dubai raggiungendo la quota di 100 titoli in carriera nel circuito ATP (secondo solo a Jimmy Connors, che tra il 1972 e il 1996 ne vinti 109). In finale contro l’ostico Stefanos Tsitsipas (11), Roger ha saputo elevare il proprio livello di gioco imponendosi per 6-4 6-4, prendendosi anche la rivincita per l’estromissione ai recenti Australian Open per mano dello stesso greco.

Colto il break in entrata, alla prima opportunità, l’elvetico ha condotto con autorità la prima frazione senza concedere nulla al giovane ellenico fino all’ultimo game, dove Federer è riuscito ad annullare due palle break. Protagonista di un match dagli alti contenuti tecnici, il basilese ha pazientato nel secondo set, rubando la battuta al 20enne al nono game e chiudendo poi la disputa al servizio.

Per il rossocrociato si tratta dell’ottavo successo negli Emirati Arabi, che consente anche di festeggiare la doppietta elvetica, visto che Belinda Bencic si era imposta nel tabellone femminile settimana scorsa.