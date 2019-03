Janko Tipsarevic durissimo sul cambiamento dei tornei ITF: “”Con questi cambiamenti, l’ITF non fa altro che distruggere il tennis”

Sta diventando sempre più virale la polemica tra giocatori e ITF per il cambiamento di tornei iniziato dal primo gennaio 2019.

Molti tennisti hanno innescato una lotta contro questi cambiamenti, tra cui una petizione (con più di 13 mila firme) un gruppo su Facebook con più di 2.200 giocatori e un lettera firmata e inviata all’ITF con circa 700 firme di tennisti.

Janko Tipsarevic è l’ultimo in ordine di tempo che ha criticato questo cambiamento: “Con questi cambiamenti, l’ITF non fa altro che distruggere il tennis. Vedo tanta sofferenza ogni giorno da parte di molti giocatori che sono all’inizio della loro carriera e non possono competere in alcun torneo perchè non hanno accesso ai tabelloni. Inoltre, poi se si vogliono attirare appassionati di tennis non dovresti confonderli con due diversi tipi di tornei e di classifiche. Siamo sulla strada sbagliata”.