Sta diventando tragicomica la candidatura di Torino alle ATP Finals

Purtroppo sembra diventare una barzelletta la candidatura di Torino alle ATP Finals 2021-2025 dato che dopo la proroga di due settimane concessa dall’ATP dopo la lettera del Presidente della Federtennis, il governo non ha mai parlato della questione del possibile sblocco dei 78 milioni di euro necessari e nessun privato si è fatto sentire.

Dichiara il Sindaco di Torino Chiara Appendino: “Finché il Governo non chiarisce la posizione, la candidatura continua a essere presente, ma è chiaro che i giorni passano. Noi la nostra parte l’abbiamo fatta, la parola definitiva spetta a chi ha la responsabilità, cioè al Governo”.

“Non è persa finché non c’è una parola definitiva da parte del Governo, che deve dire chiaramente se intende mettere la fideiussione oppure no. Senza l’impegno dell’esecutivo la candidatura è morta. Il territorio ha lavorato in modo compatto fino all’ultimo, se non ci fossero state le condizioni, avrebbero dovuto dircelo prima. Credo che il territorio si meriti queste Atp, che abbia lavorato bene e quindi il mio auspicio è ancora che il Governo confermi quanto ha detto qualche mese fa”.