Roger Federer parla della diatriba tra ATP-ITF

Roger Federer ha parlato delle possibili diatribe tra ATP e ITF.

“È sempre una situazione complessa quando hai due federazioni, chiamiamole così.

L’ITF è qui per promuovere il tennis anche ai livelli inferiori. Partecipano all’organizzazione degli Slam, delle Olimpiadi e della Coppa Davis. Mentre l’ATP organizza il circuito professionistico. Sono due organi separati che a volte si scontrano.

È comprensibile che entrambi vedano i loro interessi. La comunicazione e il dialogo sono sempre importanti, poi non è che debbano andare in vacanza insieme. Non so quanto siano in brutti rapporti.”

“Non è tutto negativo e in passato ci sono state situazioni più complicate. Bisogna sempre pensare a cosa sia meglio per il gioco e prendere in considerazione l’opinione dei giocatori.

A un certo punto qualcuno deve prendere una decisione che non sempre deve piacere a tutti. Il tennis è in buone mani, abbiamo buoni giocatori, buone star, buoni tornei e più tifosi. C’è più professionalità”.