Ad Acapulco continua il buon momento di Nick Kyrgios. Batte Wawrinka e alla fine del match non saluta il pubblico (VIDEO)

Fine della corsa messicana per Stan Wawrinka, eliminato nei quarti di finale da Nick Kyrgios.

Nick si è imposto per 7-5, (3)6-7, 6-4.

Distrattosi nel momento più importante del primo set (break subito nell’ultimo gioco) e capace di portare il rivale fino al tie-break nel secondo, Wawrinka ha dovuto alzare definitivamente bandiera bianca nel terzo parziale. Lì, perso il servizio nel quinto game, non è più riuscito a recuperare sull’australiano, che è ha chiuso 6-4 e guadagnato il diritto di sfidare John Isner in semifinale.

Kyrgios, che durante il match è stato alcune volte fischiato dal pubblico, non ha saluto i tifosi alla fine della partita.

