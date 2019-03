L’incredibile rendimento di Nick Kyrgios quando ha affrontato i primi due giocatori del mondo

Nick Kyrgios, 23 anni, ha confermato ieri di essere un giocatore di talento per i grandi palcoscenici, battendo lo spagnolo Rafael Nadal, numero due del mondo, nel (controverso) ottavo di finale del torneo ATP 500 di Acapulco.

Questa è stata la terza vittoria in carriera di Kyrgios su Nadal (in sei incontri), con lo spagnolo che è stato tra i top 2 mondiali in tutte e tre le sconfitte: numero 1 a Wimbledon 2015, numero 2 a Cincinnati 2017 e numero 2 di nuovo in questo torneo ad Acapulco.

A conti fatti, Nick Kyrgios, ora tra i primi 70 (!) della classifica ATP, ha conquisTato fino a sei vittorie in 10 partite contro i tennisti nella top 2 mondiale, un record che conferma la sua capacità di affrontare i migliori giocatori del mondo. Si ricorda che il giovane di Canberra ha battuto Roger Federer, Novak Djokovic e Rafael Nadal la prima volta che li ha affrontati. Solo Lleyton Hewitt, all’inizio del secolo, aveva fatto lo stesso.