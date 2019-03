Challenger Yokohama: Gianluca Mager si ferma ai quarti di. Finale (VIdeo)

Challenger Yokohama CH | Cemento | $54.160 – Quarti di Finale

Court 2 – Ora italiana: 03:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [3] Yuichi Sugita vs [8] Dudi Sela



CH Yokohama Yuichi Sugita [3] Yuichi Sugita [3] 2 6 7 Dudi Sela [8] Dudi Sela [8] 6 4 5 Vincitore: Y. SUGITA Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 7-5 Y. Sugita 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 6-5 → 7-5 D. Sela 0-15 0-30 15-30 ace 30-30 30-40 5-5 → 6-5 Y. Sugita 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 4-5 → 5-5 D. Sela 0-15 15-15 30-15 40-15 4-4 → 4-5 Y. Sugita 15-0 30-0 40-0 40-15 3-4 → 4-4 D. Sela 15-0 ace 30-0 40-0 ace 3-3 → 3-4 Y. Sugita 0-15 15-15 30-15 40-15 2-3 → 3-3 D. Sela 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 1-3 → 2-3 Y. Sugita 15-0 30-0 40-0 0-3 → 1-3 D. Sela 15-0 15-15 30-15 40-15 0-2 → 0-3 Y. Sugita 0-15 0-30 15-30 15-40 0-1 → 0-2 D. Sela 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 Y. Sugita 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 5-4 → 6-4 D. Sela 15-0 30-0 40-0 ace 5-3 → 5-4 Y. Sugita 15-0 30-0 40-0 ace 4-3 → 5-3 D. Sela 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 3-3 → 4-3 Y. Sugita 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 2-3 → 3-3 D. Sela 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 2-2 → 2-3 Y. Sugita 0-15 15-15 30-15 40-15 1-2 → 2-2 D. Sela 15-0 30-0 40-0 1-1 → 1-2 Y. Sugita 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 ace 0-1 → 1-1 D. Sela 15-0 30-0 ace 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 2-6 Y. Sugita 0-15 15-15 15-30 15-40 2-5 → 2-6 D. Sela 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 2-4 → 2-5 Y. Sugita 0-15 0-30 15-30 30-30 ace 40-30 40-40 A-40 1-4 → 2-4 D. Sela 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 1-3 → 1-4 Y. Sugita 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 0-3 → 1-3 D. Sela 15-0 30-0 40-0 40-15 ace 0-2 → 0-3 Y. Sugita 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 0-1 → 0-2 D. Sela 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1

2. [10] Gianluca Mager vs [2] Oscar Otte



CH Yokohama Gianluca Mager [10] Gianluca Mager [10] 2 4 Oscar Otte [2] Oscar Otte [2] 6 6 Vincitore: O. OTTE Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 G. Mager 15-0 15-15 15-30 15-40 4-5 → 4-6 O. Otte 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 40-30 4-4 → 4-5 G. Mager 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 40-30 df 3-4 → 4-4 O. Otte 0-15 15-15 30-15 ace 30-30 df 40-30 ace 40-40 A-40 3-3 → 3-4 G. Mager 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 2-3 → 3-3 O. Otte 15-0 30-0 40-0 ace 2-2 → 2-3 G. Mager 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 1-2 → 2-2 O. Otte 0-15 0-30 0-40 0-2 → 1-2 G. Mager 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 0-1 → 0-2 O. Otte 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 ace A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 2-6 G. Mager 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 40-30 40-40 40-A 2-5 → 2-6 O. Otte 15-0 ace 30-0 40-0 40-15 df 2-4 → 2-5 G. Mager 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 1-4 → 2-4 O. Otte 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 df A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 1-3 → 1-4 G. Mager 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 1-2 → 1-3 O. Otte 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 df 1-1 → 1-2 G. Mager 0-15 15-15 ace 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 0-1 → 1-1 O. Otte 15-0 30-0 30-15 df 40-15 0-0 → 0-1

3. John Paul Fruttero / David Perez Sanz vs [2] Sanchai Ratiwatana / Sonchat Ratiwatana (non prima ore: 05:30)



CH Yokohama John Paul Fruttero / David Perez Sanz John Paul Fruttero / David Perez Sanz 5 6 Sanchai Ratiwatana / Sonchat Ratiwatana [2] Sanchai Ratiwatana / Sonchat Ratiwatana [2] 7 7 Vincitori: RATIWATANA / RATIWATANA Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-7 Tiebreak 0*-0 1-0* 1-1* 2*-1 df 3*-1 4-1* 4-2* 4*-3 4*-4 4-5* df 4-6* 6-6 → 6-7 S. Ratiwatana / Ratiwatana 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 6-5 → 6-6 J. Paul Fruttero / Perez Sanz 15-0 15-15 df 15-30 15-40 30-40 40-40 5-5 → 6-5 S. Ratiwatana / Ratiwatana 15-0 15-15 30-15 40-15 5-4 → 5-5 J. Paul Fruttero / Perez Sanz 15-0 30-0 40-0 40-15 4-4 → 5-4 S. Ratiwatana / Ratiwatana 0-15 0-30 3-4 → 4-4 J. Paul Fruttero / Perez Sanz 15-0 30-0 40-0 2-4 → 3-4 S. Ratiwatana / Ratiwatana 15-0 30-0 30-15 40-15 2-3 → 2-4 J. Paul Fruttero / Perez Sanz 15-0 15-15 30-15 40-15 1-3 → 2-3 S. Ratiwatana / Ratiwatana 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 1-2 → 1-3 J. Paul Fruttero / Perez Sanz 15-0 30-0 40-0 0-2 → 1-2 S. Ratiwatana / Ratiwatana 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 0-1 → 0-2 J. Paul Fruttero / Perez Sanz 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 df 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 5-7 S. Ratiwatana / Ratiwatana 15-0 30-0 40-0 ace 5-6 → 5-7 J. Paul Fruttero / Perez Sanz 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 5-5 → 5-6 S. Ratiwatana / Ratiwatana 15-0 30-0 40-0 5-4 → 5-5 J. Paul Fruttero / Perez Sanz 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 4-4 → 5-4 S. Ratiwatana / Ratiwatana 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 3-4 → 4-4 J. Paul Fruttero / Perez Sanz 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 2-4 → 3-4 S. Ratiwatana / Ratiwatana 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 1-4 → 2-4 J. Paul Fruttero / Perez Sanz 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 1-3 → 1-4 S. Ratiwatana / Ratiwatana 15-0 30-0 40-0 1-2 → 1-3 J. Paul Fruttero / Perez Sanz 0-15 0-30 15-30 15-40 1-1 → 1-2 S. Ratiwatana / Ratiwatana 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 1-0 → 1-1 J. Paul Fruttero / Perez Sanz 15-0 15-15 15-30 30-30 ace 40-30 0-0 → 1-0

4. [WC] Toshihide Matsui / Kaito Uesugi vs Yunseong Chung / Soonwoo Kwon



CH Yokohama Toshihide Matsui / Kaito Uesugi Toshihide Matsui / Kaito Uesugi 6 5 4 Yunseong Chung / Soonwoo Kwon Yunseong Chung / Soonwoo Kwon 3 7 10 Vincitori: CHUNG / KWON Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 4-10 Y. Chung / Kwon 0-1 Y. Chung / Kwon 1-0 df 2-0 2-1 2-2 3-2 4-2 5-2 5-3 6-3 7-3 8-3 8-4 9-4 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 5-7 Y. Chung / Kwon 30-0 40-0 5-6 → 5-7 T. Matsui / Uesugi 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 5-5 → 5-6 Y. Chung / Kwon 15-0 15-15 30-15 40-15 5-4 → 5-5 T. Matsui / Uesugi 15-0 30-0 40-0 4-4 → 5-4 Y. Chung / Kwon 15-0 15-15 30-15 40-15 4-3 → 4-4 T. Matsui / Uesugi 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 3-3 → 4-3 Y. Chung / Kwon 15-0 15-15 30-15 40-15 3-2 → 3-3 T. Matsui / Uesugi 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 2-2 → 3-2 Y. Chung / Kwon 30-0 30-15 30-30 40-30 2-1 → 2-2 T. Matsui / Uesugi 15-0 30-0 40-0 40-15 df 1-1 → 2-1 Y. Chung / Kwon 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 1-0 → 1-1 T. Matsui / Uesugi 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 Y. Chung / Kwon 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 5-3 → 6-3 T. Matsui / Uesugi 0-15 15-30 30-30 30-40 40-40 4-3 → 5-3 Y. Chung / Kwon 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 4-2 → 4-3 T. Matsui / Uesugi 15-0 15-15 15-30 df 15-40 df 4-1 → 4-2 Y. Chung / Kwon 0-15 0-30 0-40 30-40 40-40 3-1 → 4-1 T. Matsui / Uesugi 15-0 30-0 30-15 df 40-15 2-1 → 3-1 Y. Chung / Kwon 15-0 30-0 30-15 df 30-30 30-40 1-1 → 2-1 T. Matsui / Uesugi 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 df 1-0 → 1-1 Y. Chung / Kwon 0-15 0-30 df 0-40 15-40 0-0 → 1-0

Court 4 – Ora italiana: 03:00 (ora locale: 11:00 am)

1. Duckhee Lee vs [11] Soonwoo Kwon



CH Yokohama Duckhee Lee Duckhee Lee 1 0 Soonwoo Kwon [11] Soonwoo Kwon [11] 6 6 Vincitore: S. KWON Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 0-6 D. Lee 0-15 0-30 0-40 0-5 → 0-6 S. Kwon 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 0-4 → 0-5 D. Lee 0-15 df 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A df 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A df 0-3 → 0-4 S. Kwon 15-0 30-0 40-0 40-15 df 0-2 → 0-3 D. Lee 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 0-1 → 0-2 S. Kwon 15-0 ace 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 1-6 D. Lee 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 1-5 → 1-6 S. Kwon 15-0 30-0 40-0 1-4 → 1-5 D. Lee 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 1-3 → 1-4 S. Kwon 15-0 30-0 30-15 40-15 1-2 → 1-3 D. Lee 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 40-A 1-1 → 1-2 S. Kwon 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A df df 0-1 → 1-1 D. Lee 0-15 15-15 15-30 15-40 0-0 → 0-1

2. [6] Jurij Rodionov OR Tsung-Hua Yang vs Gastao Elias OR Andrew Harris



CH Yokohama Tsung-Hua Yang Tsung-Hua Yang 5 6 Andrew Harris Andrew Harris 7 7 Vincitore: A. HARRIS Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-7 Tiebreak 0*-0 0-1* 0-2* 1*-2 2*-2 ace 2-3* df 2-4* 2*-5 3*-5 3-6* 4-6* 6-6 → 6-7 A. Harris 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 6-5 → 6-6 T. Yang 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 5-5 → 6-5 A. Harris 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 5-4 → 5-5 T. Yang 0-15 0-30 df 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 4-4 → 5-4 A. Harris 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 4-3 → 4-4 T. Yang 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 3-3 → 4-3 A. Harris 15-0 30-0 40-0 40-30 3-2 → 3-3 T. Yang 0-15 0-30 df 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 2-2 → 3-2 A. Harris 0-15 15-15 30-15 40-15 2-1 → 2-2 T. Yang 15-0 ace 15-15 15-30 30-30 40-30 1-1 → 2-1 A. Harris 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 T. Yang 30-0 ace 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 5-7 A. Harris 15-0 30-0 40-0 5-6 → 5-7 T. Yang 15-0 15-15 15-30 15-40 5-5 → 5-6 A. Harris 30-0 40-0 5-4 → 5-5 T. Yang 0-15 0-30 df 15-30 30-30 30-40 5-3 → 5-4 A. Harris 15-0 30-0 40-0 5-2 → 5-3 T. Yang 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 df 40-40 ace A-40 4-2 → 5-2 A. Harris 0-15 15-15 15-30 15-40 3-2 → 4-2 T. Yang 15-0 30-0 40-0 2-2 → 3-2 A. Harris 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 2-1 → 2-2 T. Yang 15-0 30-0 40-0 1-1 → 2-1 A. Harris 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 df 0-1 → 1-1 T. Yang 0-15 0-30 0-40 0-0 → 0-1

3. [ITF] Moez Echargui / Skander Mansouri vs [4] Ivan Gakhov / Alexander Pavlioutchenkov (non prima ore: 05:30)



CH Yokohama Moez Echargui / Skander Mansouri Moez Echargui / Skander Mansouri 7 6 Ivan Gakhov / Alexander Pavlioutchenkov [4] Ivan Gakhov / Alexander Pavlioutchenkov [4] 6 4 Vincitori: ECHARGUI / MANSOURI Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 M. Echargui / Mansouri 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 5-4 → 6-4 I. Gakhov / Pavlioutchenkov 15-0 30-0 40-0 5-3 → 5-4 M. Echargui / Mansouri 15-0 30-0 40-0 4-3 → 5-3 I. Gakhov / Pavlioutchenkov 0-15 df 15-15 30-15 40-15 4-2 → 4-3 M. Echargui / Mansouri 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 3-2 → 4-2 I. Gakhov / Pavlioutchenkov 15-0 ace 30-0 40-0 3-1 → 3-2 M. Echargui / Mansouri 15-0 30-0 30-15 40-15 2-1 → 3-1 I. Gakhov / Pavlioutchenkov 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 1-1 → 2-1 M. Echargui / Mansouri 15-0 15-15 df 30-15 40-15 40-30 0-1 → 1-1 I. Gakhov / Pavlioutchenkov 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-6 Tiebreak 0*-0 1-0* 2-0* 2*-1 3*-1 3-2* 4-2* df 5*-2 6*-2 6-6 → 7-6 I. Gakhov / Pavlioutchenkov 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 6-5 → 6-6 M. Echargui / Mansouri 0-15 15-15 30-15 40-15 5-5 → 6-5 I. Gakhov / Pavlioutchenkov 15-0 30-0 40-0 40-15 5-4 → 5-5 M. Echargui / Mansouri 15-0 30-0 ace 40-0 40-15 4-4 → 5-4 I. Gakhov / Pavlioutchenkov 15-0 15-15 30-15 30-30 df 30-40 40-40 3-4 → 4-4 M. Echargui / Mansouri 15-0 30-0 30-15 40-15 2-4 → 3-4 I. Gakhov / Pavlioutchenkov 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 2-3 → 2-4 M. Echargui / Mansouri 15-0 30-0 40-0 1-3 → 2-3 I. Gakhov / Pavlioutchenkov 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 1-2 → 1-3 M. Echargui / Mansouri 15-0 15-15 df 15-30 15-40 30-40 1-1 → 1-2 I. Gakhov / Pavlioutchenkov 15-0 15-15 30-15 40-15 1-0 → 1-1 M. Echargui / Mansouri 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0

4. [1] Max Purcell / Luke Saville vs [ITF] Shintaro Imai / Bernardo Saraiva