Nick Kyrgios ed il rapporto con il pubblico: “Mi dicono che hanno speso una fortuna per vedermi giocare e sono indignati che non giochi bene”

Nel match che l’ha visto ritirarsi contro il futuro campione del torneo di Delray Beach Radu Albot a causa di un problema al ginocchio, Nick Kyrgios ha avuto ancora dei problemi con il pubblico.

“Non capisco le persone, davvero. Ovviamente ho detto una parolaccia, lo facciamo tutti, ma c’è un tizio che pensa che sia talmente importante da rimproverarmi perchè non sto dando tutto. La gente è arrabbiata perché, dicono, non mi impegno al massimo”.

“Mi dicono che hanno speso una fortuna per venire a vedermi giocare e sono indignati che non giochi bene. Ma io non ho costretto nessuno a venire a vedermi giocare.

Quando vinco tutto il mondo mi vuole e mi esaltano come la grande promessa del tennis mondiale, quando perdo mi fischiano. È tutto così semplice”.

“Sfortunatamente non posso prendermi una settimana di riposo per il ginocchio, non posso andare a casa e riposare.

Sono costretto a continuare a viaggiare, l’unica speranza è appoggiarsi al servizio e provare a vincere così una partita”.

Da segnalare che questa notte Kyrgios sfiderà il nostro Andreas Seppi nel primo turno del torneo ATP 500 di Acapulco.