Roger Federer dice si a Madrid. Roma in bilico?

Gli organizzatori del torneo Masters 1000 di Madrid hanno annunciato la presenza di Roger Federer nel torneo spagnolo.

Il tennista svizzero giocherà quindi il Masters 1000 spagnolo, in programma dal 6 al 12 maggio, prima dell’atteso ritorno al Roland Garros.

Vedremo se l’ex n.1 del mondo sarà al via anche nel torneo di Roma. Se giocherà sui campi del Foro Italico sembra evidente una sua passerella finale prima del possibile ritiro che potrebbe avvenire il prossimo anno dopo le Olimpiadi di Tokyo.

