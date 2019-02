Naomi Osaka parla della rottura con Sascha Bajin: “in Australia alcuni avranno capito la situazione se hanno visto come ci confrontavamo”

Naomi Osaka parla della rottura con il suo ormai ex coach Sascha Bajin:

“Tutti pensano che sia dovuto al denaro. Ma non è così. È una delle cose che più mi ha fatto male. Vedo i componenti del mio team più come una famiglia che come uno staff.

Il fatto è che non permetterei mai che il mio successo condizioni la mia felicità. Non dirò niente di negativo su di lui perché sono grata per tutto ciò che ha fatto. Ma in Australia alcuni avranno capito la situazione se hanno visto come ci confrontavamo.

Non volevo finire in malo modo perché con lui ho interagito come con nessun altra persoan. Ora ho fiducia in me stessa”.