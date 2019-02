ATP Marsiglia: LIVE i risultati con il dettagliato del Day 2. Matteo Berrettini elimina Jeremy Chardy. Fuori Simone Bolelli avanti di un break sia nel primo che nel secondo set.

Matteo Berrettini conquista il secondo turno nel torneo ATP 250 di Marsiglia.

Il 22enne romano, numero 48 del ranking mondiale, ha eliminato per 76(12) 76(0), dopo due ore e dieci minuti di battaglia, il francese Jeremy Chardy, numero 35 Atp e ottava testa di serie.

Al secondo turno Berrettini dovrà vedersela con il russo Andrey Rublev, numero 115 Atp.

Da segnalare che nell’incontro di questa sera Matteo ha annullato ben 8 set point al suo avversario nel corso del primo set.

Simone Bolelli fuori all’esordio dopo aver passato le qualificazioni.

Il 33enne di Budrio, numero 136 del ranking mondiale ha ceduto per 64 76(1), in un’ora e 22 minuti di gioco, al francese Benoit Paire, numero 59 Atp.

Simone è stato avanti per 3-1 e 4-2 nel primo parziale ed ancora 3-1 nella seconda frazione.

ATP Marseille 250 | Indoor | e668.485 – 1° Turno Md

Court Central – Ora italiana: 12:00 (ora locale: 12:00 pm)

1. [Q] Constant Lestienne vs [LL] Sergiy Stakhovsky



2. [Q] Simone Bolelli vs Benoit Paire



3. [5] Fernando Verdasco vs [Q] Egor Gerasimov (non prima ore: 14:30)



4. [WC] Jo-Wilfried Tsonga vs Andrey Rublev (non prima ore: 19:00)



5. [8] Jeremy Chardy vs Matteo Berrettini (non prima ore: 20:30)



1. Peter Gojowczykvs Damir Dzumhur

2. [1] Oliver Marach / Mate Pavic vs [WC] Jeevan Nedunchezhiyan / Purav Raja



3. [WC] Petros Tsitsipas / Stefanos Tsitsipas vs Sander Arends / Tristan-Samuel Weissborn



4. Jonathan Eysseric / Gilles Simon vs [2] Raven Klaasen / Michael Venus (non prima ore: 17:00)