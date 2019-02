ITF Junior: semifinale di Mattia Bernardi, Arianna Zucchini in Danimarca e Jennifer Ruggeri in Turchia

Pochi tornei junior nella settimana che si è appena conclusa. Vediamo come al solito, il risultato degli italiani. In Danimarca nel torneo G4, Mattia Bernardi (2002) ha raggiunto la semifinale in singolare e la finale in doppio, giocando in coppia con il finlandese Vasa. Nello stesso torneo primo turno per Daniel Bagnolini (2003). Anche nel femminile una semifinalista italiana, Arianna Zucchini (2003).

Molti italiani presenti in Tuchia, dove si è svolto un alto torneo G4. Il programma, notevolmente disturbato dalla pioggia, deve ancora concludersi. Nel maschile, quarti di finale per Giorgio Tabacco (2003), mentre non si sono qualificati Pietro Parmpanin (2003), Thimas Thaler (2001) e Tobias Kirchlechner (2002). Giorgio Tabacco è anche in finale nel doppio che sta giocando con il brittannico Maxted, che deve ancora essere disputato. Nel femminile semifinale per Jennifer Ruggeri (2003), terzo turno per Beatrice Stagno (2003) e Vittoria Modesti (2002), secondo turno per Sonia Cassani (2002), non si sono qualificate Lara Pfeifer (2004), Anna Santa (2003) e Veronica Trocker (2002). Infine in Olanda, sempre torneo G4, secondo turno per Camilla Zanolini (2003).

Paolo Angella