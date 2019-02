ATP Rotterdam: Successo di Gael Monfils. Sconfitto Wawrinka in finale

Geneva Open 2017 resteranno l’ultimo trofeo messo in bacheca da Stan Wawrinka (ATP 68) ancora per un po’.

Stan non è riuscito a coronare una settimana giocata ad alto livello con il 17o titolo della carriera: nella finalissima di Rotterdam Stanimal si è infatti scontrato contro la solidità e la caparbietà di un Gaël Monfils (33) apparso in grande condizione, arrendendosi alla fine per 6-3 1-6 6-2 in 1h44′ di gioco.

Nella prima frazione il match è stato molto combattuto ma il francese ha fatto valere la sua freschezza atletica, mentre nella seconda non c’è stata storia con Wawrinka che ha dato meno ritmo lasciando andare i suoi potenti colpi da fondo. Con l’inerzia che sembrava ormai completamente dalla sua parte, il rossocrociato ha però commesso un paio di gratuiti di troppo in avvio di terzo set che gli sono costati il break. Rinvigorito, Monfils ha ricominciato a correre su ogni palla e non si è più guardato indietro fino alla linea del traguardo.

ATP Rotterdam 500 | Indoor | e1.961.160 – Finali

Centre Court – Ora italiana: 13:00 (ora locale: 1:00 pm)

1. Jeremy Chardy / Henri Kontinen vs Jean-Julien Rojer / Horia Tecau



2. [WC] Stan Wawrinka vs Gael Monfils (non prima ore: 15:30)