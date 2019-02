WTA Dubai: Il Tabellone Principale. Niente derby. Camila Giorgi si cancella.

WTA Dubai Premier 5 | Cemento | $2.828.000 – Parte Alta

(1) Osaka, Naomi vs Bye

Mladenovic, Kristina vs (WC) Al Nabhani, Fatma

Strycova, Barbora vs Suárez Navarro, Carla

Zhang, Shuai vs (15) Kontaveit, Anett

(12) Muguruza, Garbiñe vs Yastremska, Dayana

Tomljanovic, Ajla vs Zheng, Saisai

Jabeur, Ons vs Vekic, Donna

Bye vs (6) Svitolina, Elina

(3) Halep, Simona vs Bye

(WC) Bouchard, Eugenie vs Lapko, Vera

Tsurenko, Lesia vs Putintseva, Yulia

(Q) Zhu, Lin vs (16) Mertens, Elise

(9) Wozniacki, Caroline vs (WC) Stosur, Samantha

Bencic, Belinda vs (Q) Hradecka, Lucie

(Q) Jorovic, Ivana vs (WC) Errani, Sara

Bye vs (8) Sabalenka, Aryna

WTA Dubai Premier 5 | Cemento | $2.828.000 – Parte Bassa

(5) Kerber, Angelique vs Bye

(LL) Jakupovic, Dalila vs (Q) Diyas, Zarina

Makarova, Ekaterina vs Sasnovich, Aliaksandra

Hsieh, Su-Wei vs (10) Sevastova, Anastasija

(13) Goerges, Julia vs Riske, Alison

Cornet, Alizé vs Babos, Timea

(Q) Arruabarrena, Lara vs Cibulkova, Dominika

Bye vs (4) Pliskova, Karolina

(7) Bertens, Kiki vs Bye

Kuzmova, Viktoria vs (Q) Pera, Bernarda

Kenin, Sofia vs Buzarnescu, Mihaela

(Q) Frech, Magdalena vs (11) Kasatkina, Daria

(14) Garcia, Caroline vs Pavlyuchenkova, Anastasia

(Q) Brady, Jennifer vs Ostapenko, Jelena

Siniakova, Katerina vs Martic, Petra

Bye vs (2) Kvitova, Petra