ATP Buenos Aires: Marco Cecchinato ai quarti di finale. Malissimo Fabio Fognini. Fuori Sonego (VIDEO)

Marco Cecchinato è ai quarti di finale nel torneo ATP 250 di Buenos Aires.

Nella notte italiana il 26enne di Palermo, numero 18 del ranking mondiale e terza testa di serie ha sconfitto al secondo turno per 76(4) 64, in poco più di un’ora e tre quarti di partita, il cileno Christian Garin, numero 93 Atp.

Ai quarti di finale Cecchinato sfiderà lo spagnolo Roberto Carballes Baena, numero 119 Atp, che ha battuto per 75 61, in un’ora e 38 minuti di gioco, Lorenzo Sonego.

Male Fabio Fognini sconfitto ancora all’esordio e questa volta dallo spagnolo Jaume Munar, numero 77 Atp con il risultato di 46 64 75, dopo due ore e venti minuti di partita.

Da segnalare che Fabio nel terzo e decisivo set avanti per 5 a 4, servizio a disposizione, 30 a 0 e quindi a due punti dal match, ha perso ben 12 punti consecutivi perdendo set e match per 7 a 5.

La partita punto per punto



ATP Buenos Aires Christian Garin Christian Garin 6 4 Marco Cecchinato [3] Marco Cecchinato [3] 7 6 Vincitore: M. CECCHINATO Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 M. Cecchinato 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 4-5 → 4-6 C. Garin 15-0 30-0 40-0 40-15 3-5 → 4-5 M. Cecchinato 15-0 15-15 30-15 40-15 3-4 → 3-5 C. Garin 15-0 30-0 30-15 40-15 2-4 → 3-4 M. Cecchinato 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 1-4 → 2-4 C. Garin 0-15 15-15 15-30 15-40 df 1-3 → 1-4 M. Cecchinato 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 0-3 → 1-3 C. Garin 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 0-2 → 0-3 M. Cecchinato 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 0-1 → 0-2 C. Garin 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-7 Tiebreak 0-0* 0*-1 1*-1 2-1* 3-1* df 3*-2 4*-2 4-3* 4-4* 4*-5 4*-6 6-6 → 6-7 C. Garin 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 5-6 → 6-6 M. Cecchinato 0-15 15-15 30-15 ace 30-30 40-30 40-40 A-40 5-5 → 5-6 C. Garin 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 4-5 → 5-5 M. Cecchinato 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 4-4 → 4-5 C. Garin 15-0 30-0 40-0 3-4 → 4-4 M. Cecchinato 0-15 0-30 15-30 ace 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 3-3 → 3-4 C. Garin 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 2-3 → 3-3 M. Cecchinato 15-0 30-0 40-0 40-15 2-2 → 2-3 C. Garin 15-0 15-15 15-30 15-40 2-1 → 2-2 M. Cecchinato 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 1-1 → 2-1 C. Garin 15-0 15-15 30-15 40-15 0-1 → 1-1 M. Cecchinato 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1

La partita punto per punto



ATP Buenos Aires Jaume Munar Jaume Munar 4 6 7 Fabio Fognini [2] Fabio Fognini [2] 6 4 5 Vincitore: J. MUNAR Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 7-5 F. Fognini 0-15 0-30 0-40 6-5 → 7-5 J. Munar 15-0 30-0 40-0 5-5 → 6-5 F. Fognini 15-0 30-0 30-15 30-30 df 30-40 4-5 → 5-5 J. Munar 0-15 0-30 0-40 4-4 → 4-5 F. Fognini 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 4-3 → 4-4 J. Munar 0-15 15-15 30-15 ace 30-30 40-30 40-40 df A-40 3-3 → 4-3 F. Fognini 15-0 30-0 40-0 ace 3-2 → 3-3 J. Munar 15-0 30-0 ace 40-0 2-2 → 3-2 F. Fognini 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 1-2 → 2-2 J. Munar 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 1-1 → 1-2 F. Fognini 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 1-0 → 1-1 J. Munar 15-0 30-0 40-0 ace 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 F. Fognini 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 5-4 → 6-4 J. Munar 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 4-4 → 5-4 F. Fognini 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 ace 4-3 → 4-4 J. Munar 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 3-3 → 4-3 F. Fognini 15-0 15-15 30-15 40-15 3-2 → 3-3 J. Munar 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 df 40-40 A-40 40-40 A-40 2-2 → 3-2 F. Fognini 15-0 15-15 30-15 30-30 df 30-40 1-2 → 2-2 J. Munar 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 1-1 → 1-2 F. Fognini 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 1-0 → 1-1 J. Munar 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 ace 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 F. Fognini 15-0 30-0 30-15 40-15 4-5 → 4-6 J. Munar 0-15 15-15 15-30 15-40 4-4 → 4-5 F. Fognini 15-0 15-15 15-30 df 15-40 30-40 40-40 A-40 4-3 → 4-4 J. Munar 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 3-3 → 4-3 F. Fognini 15-0 15-15 df 30-15 40-15 3-2 → 3-3 J. Munar 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 3-1 → 3-2 F. Fognini 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 ace 2-1 → 3-1 J. Munar 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A df 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 1-1 → 2-1 F. Fognini 15-0 ace 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 0-1 → 1-1 J. Munar 0-15 0-30 15-30 30-30 ace 30-40 0-0 → 0-1

