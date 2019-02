Challenger Cherbourg: Il Tabellone Principale. Diversi azzurri al via

(1) Humbert, Ugo vs Bye

Benchetrit, Elliot vs Bourgue, Mathias

Qualifier vs Safranek, Vaclav

Bye vs (16) Vatutin, Alexey

(9) Otte, Oscar vs Bye

(WC) Tabur, Clement vs Horansky, Filip

Moroni, Gian Marco vs (ITF) Safiullin, Roman

Bye vs (7) Quinzi, Gianluigi

(4) Bemelmans, Ruben vs Bye

Lamasine, Tristan vs Taberner, Carlos

(Alt) Artunedo Martinavarro, Andres vs (Alt) Muller, Alexandre

Bye vs (14/WC) Mahut, Nicolas

(12) Moraing, Mats vs Bye

Galovic, Viktor vs Masur, Daniel

(WC) Lokoli, Laurent vs Ojeda Lara, Ricardo

Bye vs (5) Bolelli, Simone

(8) Vanni, Luca vs Bye

Ignatik, Uladzimir vs (ITF) Barranco Cosano, Javier

Qualifier vs Bonzi, Benjamin

Bye vs (11) Molleker, Rudolf

(13) Gimeno-Traver, Daniel vs Bye

Wang, Tak Khunn vs (ITF) Crepatte, Baptiste

Janvier, Maxime vs (WC) Martineau, Matteo

Bye vs (3) Travaglia, Stefano

(6) Rosol, Lukas vs Bye

Domingues, Joao vs (WC) Cornut-Chauvinc, Antoine

Ortega-Olmedo, Roberto vs Kolar, Zdenek

Bye vs (10) Bublik, Alexander

(15) De Greef, Arthur vs Bye

Zapata Miralles, Bernabe vs Darcis, Steve

(ITF) Brancaccio, Raul vs Ilkel, Cem

Bye vs (2) Maden, Yannick