Presentata la Laver Cup edizione 2019

Roger Federer e Björn Borg hanno presentato in grande stile la Laver Cup, l’evento di esibizione che si terrà dal 20 al 22 settembre a Ginevra, dopo essere stato ospitato a Praga e Chicago negli scorsi anni. Le due stelle del tennis di oggi e di ieri – trentuno titoli del Grande Slam in due – faranno parte del Team Europe che sfiderà il Team World capitanato da John McEnroe. Tra i presenti ci sarà anche Rafael Nadal e si attende la conferma di Stan Wawrinka.

Reduce da un successo dopo l’altro, l’appuntamento si preannuncia tutto da gustare e la caccia ai biglietti è già partita. “Le due prime edizioni sono state davvero belle – ha raccontato Federer in conferenza stampa – Ci si è resi subito conto che non si trattava di una semplice esibizione e che i giocatori erano tutti lì per vincere. Ed è normale, quando ti trovi contro giocatori di questo livello non puoi che sentire addosso la pressione. Il pubblico ginevrino se ne accorgerà in fretta”