ATP Rio de Janeiro, Marsiglia, Delray Beach: La situazione aggiornata e definitiva. Lorenzo Sonego entra a Rio. Niente qualificazioni

Settimana (18-24 Febbraio 2019)

RIO DE JANEIRO 500 (CL) $1,786,690 /32 Q16

DELRAY BEACH 250 (H) $582,550 /32 Q16

MARSEILLE 250 (IH) € 668,485 /28 Q16

Rio de Janeiro, Brazil ATP 500

Date: 2/18/2019 Original Cut Off: 91 Ranking Date: 1/7/2019

8 Thiem, Dominic (AUT)

13 Fognini, Fabio

18 Cecchinato, Marco

19 Schwartzman, Diego (ARG)

24 Carreno Busta, Pablo (ESP)

42 Jaziri, Malek (TUN)

43 Jarry, Nicolas (CHI)

44 Sousa, Joao (POR)

45 Lajovic, Dusan (SRB)

54 Mayer, Leonardo (ARG)

65 Ramos-Vinolas, Albert (ESP)

66 Pella, Guido (ARG)

67 Bedene, Aljaz (SLO)

70 Marterer, Maximilian (GER)

73 Carballes Baena, Roberto (ESP)

74 Munar, Jaume (ESP)

77 Delbonis, Federico (ARG)

78 Daniel, Taro (JPN)

80 Andreozzi, Guido (ARG)

82 Andujar, Pablo (ESP)

86 Garin, Christian (CHI)

90 Cuevas, Pablo (URU)

91 Djere, Laslo (SRB)

Alternates

93 Norrie, Cameron (GBR)

103 Sousa, Pedro (POR)

104 Sonego, Lorenzo

106 Auger-Aliassime, Felix (CAN)

109 Lorenzi, Paolo

110 Granollers, Marcel (ESP)

111 Ruud, Casper (NOR)

114 Ymer, Elias (SWE)

117 Londero, Juan Ignacio (ARG)

120 Jung, Jason (TPE)

Rio de Janeiro Q, Brazil ATP 500

Date: 2/18/2019 Original Cut Off: 139 Ranking Date: 1/28/2019

64 Norrie, Cameron (GBR)

101 Sousa, Pedro (POR)

106 Auger-Aliassime, Felix (CAN)

107 Monteiro, Thiago (BRA)

112 Londero, Juan Ignacio (ARG)

113 Sonego, Lorenzo

114 Lorenzi, Paolo

116 Ymer, Elias (SWE)

117 Trungelliti, Marco (ARG)

119 Dellien, Hugo (BOL)

126 Ruud, Casper (NOR)

135 Berlocq, Carlos (ARG)

139 Dutra Silva, Rogerio (BRA)

Alternates

162 Martinez, Pedro (ESP)

167 Giannessi, Alessandro

175 Arnaboldi, Andrea

190 Zeballos, Horacio (ARG)

195 Coppejans, Kimmer (BEL)

207 Donati, Matteo

213 Domingues, Joao (POR)

223 Bellucci, Thomaz (BRA)

226 Gaio, Federico

229 Moroni, Gian Marco

Marseille, France ATP 250

Date: 2/18/2019 Original Cut Off: 56 Ranking Date: 1/7/2019

2 Murray, Andy (GBR) PR

11 Khachanov, Karen (RUS)

12 Coric, Borna (CRO)

14 Edmund, Kyle (GBR)

15 Tsitsipas, Stefanos (GRE)

22 Goffin, David (BEL)

25 Chung, Hyeon (KOR)

27 Shapovalov, Denis (CAN)

28 Verdasco, Fernando (ESP)

31 Simon, Gilles (FRA)

32 Monfils, Gael (FRA)

35 Fucsovics, Marton (HUN)

36 Chardy, Jeremy (FRA)

46 Dzumhur, Damir (BIH)

47 Ebden, Matthew (AUS)

52 Berrettini, Matteo

53 Herbert, Pierre-Hugues (FRA)

55 Paire, Benoit (FRA)

56 Kukushkin, Mikhail (KAZ)

Alternates

57 Berdych, Tomas (CZE)

60 Gojowczyk, Peter (GER)

62 Kudla, Denis (USA)

83 Gulbis, Ernests (LAT)

84 Rublev, Andrey (RUS)

87 Vesely, Jiri (CZE)

88 Hurkacz, Hubert (POL)

90 Darcis, Steve (BEL) PR

92 Krajinovic, Filip (SRB)

94 Ivashka, Ilya (BLR)

Marseille Q, France ATP 250

Date: 2/18/2019 Original Cut Off: 138 Ranking Date: 1/28/2019

59 Kudla, Denis (USA)

72 Krajinovic, Filip (SRB)

81 Ivashka, Ilya (BLR)

84 Gulbis, Ernests (LAT)

91 Humbert, Ugo (FRA)

97 Vesely, Jiri (CZE)

99 Basic, Mirza (BIH)

100 Rublev, Andrey (RUS)

109 Granollers, Marcel (ESP)

122 Maden, Yannick (GER)

128 Baghdatis, Marcos (CYP)

132 Bemelmans, Ruben (BEL)

136 Stakhovsky, Sergiy (UKR)

138 Bolelli, Simone

Alternates

140 Rosol, Lukas (CZE)

144 Bachinger, Matthias (GER)

145 Hoang, Antoine (FRA)

146 Lestienne, Constant (FRA)

149 Zopp, Jurgen (EST)

155 Barrere, Gregoire (FRA)

161 Gerasimov, Egor (BLR)

165 Otte, Oscar (GER)

175 Arnaboldi, Andrea

176 Ofner, Sebastian (AUT)

179 Vatutin, Alexey (RUS)

Delray Beach, USA ATP 250

Date: 2/18/2019 Original Cut Off: 108 Ranking Date: 1/7/2019

6 Anderson, Kevin (RSA)

17 Raonic, Milos (CAN)

33 Johnson, Steve (USA)

37 Seppi, Andreas

38 Millman, John (AUS)

39 Tiafoe, Frances (USA)

41 Mannarino, Adrian (FRA)

50 Fritz, Taylor (USA)

51 Kyrgios, Nick (AUS)

63 Sandgren, Tennys (USA)

64 Lopez, Feliciano (ESP)

69 Karlovic, Ivo (CRO)

72 Thompson, Jordan (AUS)

75 Nishioka, Yoshihito (JPN)

76 Klahn, Bradley (USA)

79 McDonald, Mackenzie (USA)

85 Tomic, Bernard (AUS)

96 Albot, Radu (MDA)

99 Istomin, Denis (UZB)

101 Garcia-Lopez, Guillermo (ESP)

102 Opelka, Reilly (USA)

105 Sock, Jack (USA)

108 Mmoh, Michael (USA)

Alternates

109 Lorenzi, Paolo

110 Granollers, Marcel (ESP)

113 Lacko, Lukas (SVK)

114 Ymer, Elias (SWE)

115 Donaldson, Jared (USA)

117 Londero, Juan Ignacio (ARG)

118 Polansky, Peter (CAN)

119 Harris, Lloyd (RSA)

120 Jung, Jason (TPE)

125 Maden, Yannick (GER)

Delray Beach Q, USA ATP 250

Date: 2/18/2019 Original Cut Off: 163 Ranking Date: 1/28/2019

111 Harris, Lloyd (RSA)

115 Jung, Jason (TPE)

120 Donaldson, Jared (USA)

121 Polansky, Peter (CAN)

124 Popyrin, Alexei (AUS)

125 Menendez-Maceiras, Adrian (ESP)

127 Lacko, Lukas (SVK)

129 Bolt, Alex (AUS)

131 Fratangelo, Bjorn (USA)

133 Ramanathan, Ramkumar (IND)

134 Kokkinakis, Thanasi (AUS)

150 Rubin, Noah (USA)

160 Koepfer, Dominik (GER)

163 Evans, Daniel (GBR)

Alternates

170 Uchiyama, Yasutaka (JPN)

172 King, Darian (BAR)

175 Arnaboldi, Andrea

183 Watanuki, Yosuke (JPN)

187 Smyczek, Tim (USA)

203 Young, Donald (USA)

209 Krueger, Mitchell (USA)

214 Smith, John-Patrick (AUS)

226 Gaio, Federico

232 Krawietz, Kevin (GER)