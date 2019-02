La questione dei mancati punti ATP nei tornei del Transition Tour. Era tutto legato alla questione delle scommesse

Dirk Hordoff, vice presidente della Federtennis Tedesca ha parlato del Transition Tour e del fatto che non assegni punti ATP.

Dichiara Hoordoff: “Alla riunione dei tornei ATP, il CEO Chris Kermode ha dichiarato che l’ATP non si è mai rifiutata di assegnare punti ai nuovi tornei Transition Tour. L’unica condizione era che l’ITF non vendesse i propri dati alle aziende di scommesse.

Alla fine l’ITF ha venduto i dati e deciso di non assegnare punti in questi tornei.”